التركيت: المجموعة ترتب تمويلاً عقارياً لمشتري العقارات في ألمانيا





أعلنت مجموعة ماجد التركيت لبيع وشراء العقارات والأراضي عن المشاركة في معرض العقارات الكويتية والدولية الحدث العقاري الأكبر والأبرز في الكويت على الإطلاق ومن تنظيم شركة إكسبو سيتي لتنظيـم المعارض والمؤتمرات خلال الفترة من 5 إلى 8 مارس المقبل في الريجنسي.

وقال رئيس مجلس الإدارة ماجد عبدالله التركيت إن تملك العقار في ألمانيا يشهد إقبالا كبيرا خاصة من المستثمرين الخليجيين، وذلك لأسباب عدة، مضيفا ان ألمانيا تعتبر الاقتصاد الأقوى في أوروبا بل وعلى مستوى العالم، وتعتبر من أفضل المواقع الاستراتيجية، حيث يسهل الوصول إلى جميع دول أوروبا الغربية والشرقية.

وتابع: «ناهيك عن سهولة إجراءات تسجيل العقار بأسمــاء ملاكها دون حاجة الى تعقيدات او تأسيس شركة أو غيرها مثل بعض الدول». وأشار التركيت إلى ان الخدمات في ألمانيا تعتبر من أرخص الخدمات على مستوى العالم، مؤكدا ان مشاركة «شركة حكيم للعقارات» في المعرض لأول مرة عبر وكيلها في الكويت مجموعة ماجد التركيت لبيع وشراء العقارات والأراضي.

وأضاف التركيت ان المشاركة في المعرض تأتي من أهمية هذا المعرض، حيث تشارك كبرى الشركات العقارية فيـه وأن مجموعة ماجد التركيت بصفتها وكيلا لحكيم للعقارات الألمانية تعرض مجموعة من الفلل والمنازل والأراضي والشقق في مقاطعة (أرض الراين) في ألمانيا الاتحادية، حيث تتميز هذه المقاطعة بطبيعتها الخلابة وجمال المناظر الطبيعة ورخص أسعار العقارات بها، حيث يمكنك تملك عقار بأسعار تبدأ من 50 ألف يورو.

وعن تخوف بعض المستثمرين من ارتفاع الضرائب السنوية على العقارات ذكر التركيت ان الضرائب مقبولة جدا وهي على حسب موقع العقار، إلا أنها لا تكاد تذكر إذا قورنت بغيرها من الدول. كما اشار الى ان المجموعة تقدم الاستشارات العقارية للراغبين في تملك العقارات لاختيار الموقع الأنسب والسعر الأفضل وإنهاء إجراءات التملك والتسجيل بالسرعة المطلوبة. وأضاف: «يمكن الترتيب لتمويل المشتري عن طريق البنـــوك الألمانيـــة لملك العقارات لمدة تصل الى 10 سنوات».