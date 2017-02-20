جايار: الفوزدليل على مدى جودة منظومة العمل ومدى قوة فريق التسويق

حصد قطاع المركبات التجارية في شركة عبدالرحمن البشر وزيد الكاظمي، الموزع العام المعتمد لمرسيدس-بنز في الكويت، جائزة «أفضل تسويق في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» عن فئة التسويق لعام 2016، من قبل المركز الإقليمي لـ «دايملر» في المنطقة وذلك خلال حفل كبير اقيم في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وعن الجائزة تحدث مدير عام المركبات التجارية وحافلات دايملر رالف جايار قائلا: «تخصص دايملر (قطاع المركبات التجارية) هذه الجائزة لمكافأة واضعي ومنفذي الإستراتيجيات التسويقية الناجحة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفقا لمعايير قابلة للقياس مثل الأنشطة والحملات التسويقية الناجحة وزيادة الأرباح والمبيعات ومدى الوعي وإدراك المنتج لدى العملاء، حيث قام المركز الإقليمي بقياس كيفية التقاء النجاحات مع الأهداف والاستراتيجيات الموضوعة، وكم كان ذلك واضحا في نجاح قطاع المركبات التجارية تسويقيا في الكويت متفوقا على أكثر من 18 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».

وأشار إلى أن الفوز بإحدى الجوائز هو دليل على مدى جودة منظومة العمل في قسم المركبات التجارية، ومدى قوة فريق التسويق.

من ناحيته، وتعليقا على الجائزة صرح الرئيس التنفيذي لشركة عبدالرحمن البشر وزيد الكاظمي مايكل رويله: «نحن فخورون بحصولنا على هذه الجائزة المرموقة، وهي دليل على قوة استراتيجيتنا الموضوعة وصوابية الأهداف المطروحة، وتظهر التزام فريق العمل في الشركة بتطبيق هذه الاستراتيجية في كافة الأقسام والإدارات وفق معايير عالية، وأكد على التزام الشركة بوضع متطلبات العملاء في أولوية أهدافها، وأنها لن تتوانى أو تتراخى عن العمل لإرضاء عملائها، وتقديم أفضل الخدمات على مستوى وكلاء السيارات في الكويت وخارجها».

فيما تحدث مدير تسويق المركبات التجارية بشركة عبدالرحمن البشر وزيد الكاظمي تامر الغزولي عن الجائزة قائلا: «اننا نؤمن بأن نجاح أي استراتيجية تسويقية يكمن في قوتها وتكامل منتجاتها وخدماتها المقدمة، إضافة الى تركيزها على تعزيز الاسم والهوية التجارية والمؤسسية للشركة ولقطاع المركبات التجارية. إن الثقة التي يضعها العملاء في الشركة هي من أهم الأصول المؤدية للنجاح من حيث تركيزنا على العميل وتلبية احتياجاته وتحقيق رضاه، وإننا ندرك بشكل جلي وواضح أن أي توجه في بناء الاستراتيجية التسويقية يجب أن يبنى على النزاهة والدقة والبساطة في نفس الوقت ليكون التواصل أكثر نجاحا، كما أننا ننظر باهتمام كبير إلى التكامل بين خطي التسويق والتواصل الداخلي والخارجي، بحيث يلتقيان في طريقة تعزيز القيم والمبادئ التي نبني عليها تفوقنا وريادتنا».