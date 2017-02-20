تمكين المشاركين من فهم التقنيات لإجراء التحليلات واتخاذ القرارات حول كيفية تأسيسأعمالهم

شارك بنك الخليج مؤخرا في قيادة إحدى الدورات التدريبية لمجموعة من المشاركين المؤهلين في برنامج «فكرة» وهو مبادرة غير ربحية تساعد الشباب على تحويل أفكارهم إلى مشاريع تجارية، وركزت الدورة التدريبية التي عقدها بنك الخليج يوم الخميس الماضي في برج الحمراء على موضوع التحليل غير المالي.

وقدم الدورة التدربية عمر المحيسن مدير علاقات العملاء ـ الخدمات المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة في بنك الخليج، والهدف تمكين المشاركين من فهم التقنيات لإجراء التحليلات واتخاذ القرارات الاستراتيجية حول كيفية تأسيس أعمالهم.

أما بالنسبة للأدوات التي ركز عليها المحيسن فقد كانت القوة التنافسية الخمسة لبورتر والتي تستخدم في تحليل البيئة التنافسية ضمن القطاع، وغالبا ما تركز على القوة الخارجية، في حين تميل تقنيات تحليل الـ SWOT إلى النظر بعمق داخل المؤسسة لتحليل الإمكانيات الداخلية. ومباشرة بعد انتهاء الدورة التدربية تم إجراء استبيان على المشاركين وجاءت ردودهم إيجابية، حيث أشار 100% من المشاركين إلى أنهم تمكنوا من فهم الموضوع بعد مشاركتهم.

كما ذكر 100% منهم أن المدرب قد أجاب عن أسئلتهم بالكامل، وذكر 80% منهم بأنهم استفادوا من الدورة في حين كانت الإجابات محايدة بالنسبة لـ 20% منهم.

وتعليقا على الدورة التدربية، قال أحد المشاركين: أود أن أتقدم بالشكر إلى بنك الخليج وإلى عمر المحيسن لعقد مثل هذه الدورة التدريبية التي ساعدتني على فهم نقاط الضعف والقوة والفرص والتهديدات التي تواجهنا داخل السوق إذ تمكن المدرب من إضفاء جو من الطاقة والمعرفة على الدورة بالإضافة إلى التشجيع الذي قدمه لنا بنك الخليج. والهدف الرئيسي من برنامج «فكرة» هو تمكين الجيل الجديد من رواد الأعمال الشباب من تأسيس أعمال ناجحة والارتقاء بالسوق المحلي الكويتي.

وهو برنامج تدريبي حول تنظيم المشاريع كما يوفر لرواد الأعمال الطموحين المهارات التقنية والمعرفة التي يحتاجونها في إدارة أعمالهم مثل مهارات القيــــادة، وخطـة عمل شاملة، وفرص الاستـثمار وغيرها لإطلاق مشاريعهم الخاصة. كما ان برنامج فكرة لتطوير الأعمال هو برنامج غير ربحي صمم من قبل شركة كيوبيكال سيرفيسز لحاضنات الأعمال، بهدف حث الشباب على تحويل أفكارهم إلى مشاريع تشغيلية ومساندة الشباب لتحقيق طموحاتهم ومشاريعهم من خلال توفير الفرص وتذليل العقبات التي تحول دون تنفيذها وتحويلها من فكرة إلى مشروع. البرنامج مدعوم من قبل مجموعة من الجهات الحكومية والقطاع الخاص وهي كل من: وزارة الدولة لشؤون الشباب، والصندوق الوطني لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وبرج الحمراء، والمركز، وبنك الخليج.

وتأتي رعاية بنك الخليج لهذا المشروع تماشيا مع برنامجه في مجال المسؤولية الاجتماعية والتي تشمل دعم ورعاية العديد من الفعاليات الاجتماعية التي تركز على الشباب والتعليم والصحة واللياقة البدنية، ومساعدة المحتاجين، وتمكين المرأة، وتعزيز الثقافة والتراث الكويتي.