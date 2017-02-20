البدران تحدث عن إستراتيجية VIVA وإنجازاتها في المسؤولية الاجتماعية

أعلنت شركة الاتصالات الكويتية VIVA، عن تكريمها خلال المؤتمر المهني الخامس «للمحاسبة والمراجعة» الذي نظمته جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، في 15 و16 فبراير 2017 بمبنى غرفة تجارة وصناعة الكويت.

وتحدث م.سلمان بن عبدالعزيز البدران، الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات الكويتية VIVA، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر عن استراتيجية VIVA للمسؤولية الاجتماعية ومشاريعها وإنجازاتها في هذا المجال منذ تأسيسها، حيث تم التوصل عبر التدقيق في سبعة أماكن من أصول VIVA وهي: العلامة التجارية، المنتجات والخدمـــات، الموظفـــون والخبرات، المعرفة والبحوث، البنية التحتية، الاتصالات والشبكات، الاستثمارات، إلى دلائل تظهر نقاط قوة مشتـــركة في ثلاثة منها يمكن إحداث تغيير من خلالها في احتياجــات المجتمع، وهي:

أولا: العلامة التجارية القوية وهي رمز للابتكار التكنولوجي ومحرك أساسي في السوق، وهي تركز على عنصر الشباب.

ثانيا: الموظفون والخبرات من فئة الشباب مدربون بشكل جيد مما يساعدهم على التعامل مع أطراف أخرى خارجية من أجل الحفاظ على جودة الخدمة العالية.

ثالثـــــا: الاتصــالات والشبكات التي تغطي شريحة كبيرة من المجتمع الكويتي وخاصة الشباب من خلال مواردها وقدراتها الفعالة.

وعدد البدران إنجازات VIVA في المسؤولية الاجتماعية، في مجالات التعليم، الصحة، البيئة، الرياضة وريادة الأعمال، على سبيل المثال لا الحصر: تجهيز خمس قاعات دراسية في كلية الهندسة والبترول في جامعة الكويــت، أكاديميتي VIVA مانشستر يونايتــد وVIVA ريال مدريد لكرة القدم للناشئين في الكويت، الدورات التدريبية لأصحاب المشاريع الصغيرة، ومبادرات عديدة لدعم مرضى السرطان والمسنين.

هذا، وتضمن المؤتمر العديد من المحاور المتعلقة بعلاقة المحاسبة والمراجعة بمنظمات الأعمال ودورها الرقابي والتنظيمي في رفع كفاءة النظام المالي في الدولة، حيث ستتناول جلسات المؤتمر المحاور العلمية التالية: تعزيز المسؤولية الاجتماعية والاستدامة، دور المؤسسات الرقابية في المحافظة على اقتصاديات الدول، المحاسبة الحكومية على أساس الاستحقاق ودورها في رفع كفاءة النظام المالي في الدولة، الإفصاح المحاسبي والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية وأثرها على القرارات الاستثمارية والاتجاهات الحديثة في مهنة المراجعة.