النويف: سيتم تزويد صاحب المشروع بمعلومات عن الخدماتالتي تساهمفي إنجاح مشروعه





صرح مدير دائرة التسويق والتطوير في شركة بيتك للتأمين التكافلي (بيتك تكافل) أحمد النويف بأن الشركة السباقة بتطوير خدماتها التأمينية وطرح الجديد في السوق بما يناسب متطلبات عملائها ومقترحاتهم، بدأت بدعم اصحاب المشاريع الصغيرة باستشارات تأمينية مجانية في إطار تطوير الخدمات التأمينية.

وستنظم محاضرة تدريبية لهم خلال افتتاح معرض the Lobby opening المقام في سيمفوني ستايل مول بالسالمية اليوم الاثنين 20 فبراير، ضمن جهود الشركة لدعم مشاريع الشباب وتنمية قدرات اصحابها على التعامل مع مختلف المتطلبات التنظيمية والمهنية ومنها الاحتياجات التأمينية التي اصبحت عاملا اساسيا في كل المشاريع على اختلاف تخصصاتها ومجالاتها.

وأوضح النويف في تصريح صحافي أن الشركة وهي راع رئيسي للمعرض، ستقدم محاضرة لأصحاب المشاريع، بالاضافة الى تقديم الاستشارات التأمينية وكيفية دراسة كل مشروع على حدة وتزويد صاحب المشروع بمعلومات عن الخدمات التي تساهم في إنجاح مشروعه، حيث تختلف الاحتياجات من مشروع الى آخر حسب طبيعة العمل ونوع النشاط وعدد العاملين ودرجة المخاطر، مضيفا أن تلك الخدمات ستكون العامل الأساسي لحماية المشروع من المسؤولية المدنية وأيضا الحفاظ على رأس ماله من المخاطر التي قد يتعرض إليها.

وقال النويف انه سيكون على استعداد تام لاستقبال اصحاب المشاريع الصغيرة والإجابة عن استفساراتهم وتساؤلاتهم حول انشطة التأمين لتقييم المخاطر، مؤكدا ان اطلاع المبادرين واصحاب المشاريع على الجوانب الادارية والتنظيمية لإنشاء بوليصة تأمين والتعرف على التفاصيل والمتطلبات اللازمة لذلك والجوانب القانونية والادارية، يوفر الحماية للمشروع ويساهم في خفض النفقات والمخاطر، ويساعد على تطوير العمل وتحقيق عناصر الامان التي تعد من اهم اسس التطوير وتوسيع عمل المشاريع الصغيرة الى مجالات جديدة على ارضية صلبة وبمعايير مدروسة، مشيرا الى ان افتتاح المعرض يمثل البداية لإقامة علاقات تعاون وتواصل مع هذه الشريحة الشبابية التي لها دور في النشاط الاقتصادي المحلي، ولن تقتصر المساعدة على فترة المعرض، بل سيتـــم التواصـــل بشكل دائم وتقديـــم المساعدة والمشورة من الناحية التأمينية طوال السنة بما يخص المشاريع الصغيرة لجميع الراغبين.