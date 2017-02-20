حقق «تحالف رينو- نيسان» نموا ملموسا خلال عام 2016 مع وصول حجم مبيعاته العالمية إلى 9.96 ملايين سيارة. كما نجح التحالف في ترسيخ مكانته الرائدة في مجال السيارات الكهربائية عديمة الانبعاثات مع بيع نحو 425 ألف سيارة كهربائية منذ إطلاق سيارة «نيسان ليف» عام 2010 و«رينو زوي» خلال فترة لاحقة.

وتشتمل إحصاءات مبيعات التحالف على مبيعات شركة «ميتسوبيشي موتورز» البالغة 934.013 سيارة حول العالم. وكانت «ميتسوبيشي» قد انضمت إلى التحالف بعد استحواذ «نيسان» على حصة بنسبة 34% فيها الخريف الماضي. وبهذه المناسبة، قال كارلوس غصن، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة «نيسان»: «يشكل التحالف الذي يجمع شركات «رينو» و«نيسان» و«ميتسوبيشي» قوة جديدة في قطاع السيارات العالمي. وقد أتاحت لنا هذه الشراكة المبتكرة التي انطلقت قبل 18 عاما تطوير قدراتنا التنافسية، ودفع عجلة نمونا، والمشاركة في سباق الوصول إلى ابتكار سيارة المستقبل».

وسجل التحالف معدل مبيعات بواقع سيارة واحدة من أصل كل 9 سيارات تم بيعها حول العالم خلال العام الماضي. حيث ارتفعت مبيعات علامة «رينو» في إطار خطتها «قيادة التغيير» بنسبة 13.3% قياسا بالعام الماضي لتصل إلى 3.182.625 سيارة خلال 2016.

ويعتبر ذلك استمرارا لأربعة أعوام من نمو المبيعات التي سجلت ارتفاعا قياسيـا على أساس سنوي بواقع 374 ألف سيارة.

وسجلت علامتا «رينو» و«داسيا» رقما قياسيا هذا العام لناحية حجم المبيعات، فيما حققت مبيعات «رينو سامسونج موتورز» نموا بنسبة 38.8%. وارتفعت الحصة السوقية والمبيعات في جميع المناطق لتتبوأ «رينو» المرتبة الثانية في القارة الأوروبية. وسجلت «نيسان» رقما قياسيا في مبيعاتها التي وصلت إلى 5.5 ملايين سيارة وشاحنة حول العالم بزيادة قدرها 2.5%.

وارتفعت مبيعات الشركة في أسواق الولايات المتحدة الأميركية والصين بنسبتي 5.4% و8.4% على التوالي، وهو ما يمثل مستوى قياسيا في كلتا السوقين. وباعت علامة «إنفينيتي» 230 ألف سيارة خلال عام 2016 بزيادة قدرها 7% قياسا بالعام الماضي. وخلال شهر ديسمبر لوحده، باعت «إنفينيتي» 27.200 سيارة مسجلة نموا بنسبة 18% مقارنة بالعام الماضي.

من جهتها، باعت «ميتسوبيشي» 934.013 سيارة حول العالم بانخفاض قدره 13%، وسجلت مبيعاتها نموا في الولايات المتحدة وأستراليا، ولكن قابله تراجع في أسواق البرازيل وروسيا ومنطقة الشرق الأوسط. كما تأثرت مبيعاتها في اليابان بسبب اهتزاز صورتها في نظر المستهلكين بعد مشكلة استهلاك الوقود.

ومن خلال شراكتها مع «ميتسوبيشي»، تتوقع «نيسان» أن تجني مكاسب بقيمة 24 مليار ين ياباني خلال السنة المالية 2017، ونحو 60 مليار ين خلال السنة المالية 2018 وما بعدها. وستسهم هذه المكاسب بدورها في رفع حصة السهم الواحد من الأرباح بنحو 4 ينات يابانية خلال السنة المالية 2017 و10 ينات يابانية خلال السنة المالية 2018، وهذا يتجاوز أي نمو للأرباح قد تحققه حصة «نيسان» الإجمالية في «ميتسوبيشي».

ووصلـــت مبيعات «أفتوفاز»، التيــــ تبيع سيارات تحت علامة «لادا»، إلى 284.807 سيارات. ويبيع تحالف «رينو- نيسان» و«أفتوفاز» نحو سيارة من أصل كل 3 سيارات يتم بيعها في روسيا. وبلغت مبيعات تحالف «رينو- نيسان» مع «ميتسوبيشي» 424.797 سيارة كهربائية خلال عام 2016 متصدرا بذلك قطاع التنقل عديم الانبعاثات حول العالم. وحافظت «نيسان ليف»، السيارة الكهربائية الأولى والأكثر شعبية في العالم، على مكانتها كأكثر السيارات الكهربائية مبيعا مع بيعها 250 ألف* سيارة منذ إطلاقها خلال شهر ديسمبر 2010.

وعدا عن سيارة «ليف»، تطرح «نيسان» سيارة e-NV200 خفيفة الوزن والتي تباع بشكل رئيسي في أسواق أوروبا واليابان منذ عـــام 2014. وقد نجحت «رينو» ببيــــع أكثر من 112 ألف سيارة كهربائية حول العالم منذ عام 2011 بما فيها سيارات «زوي»، و«رينو كانجو زد إي»، و«فلوانس زد إي»، و«إس إم 3 زد إي»، و«تويزي».