الدعيج: القطاع الخاص فرصة للكوادر البشرية لتبوؤ مناصب قياديةفي المستقبل





استعرض موظف بيت التمويل الكويتي (بيتك) محلل اول المخاطر الكمية عبدالرحمن الدعيج، تجربة التطوير الوظيفي وقصة نجاحه في «بيتك»، لافتا الى ان القطاع الخاص يفتح آفاقا واسعة لتحديد التخصص وتحقيق الطموح الوظيفي، ويمنح الفرصة للكوادر البشرية لتبوؤ مناصب قيادية في المستقبل بفترة وجيزة اذا توافرت المؤهلات والامكانيات المطلوبة.

وأشار الدعيج خلال مشاركته في اليوم الثاني من مؤتمر التعليم المؤسسي في جلسة تحت عنوان «تجارب وخبرات من القطاع الخاص في التعليم المؤسسي- كيف تصبح المؤسسة اداة لتدريب العنصر البشري وتطويره»، الى ان القطاع الخاص يمنح برامج تدريبية متميزة تلبي الاحتياج الوظيفي وتساهم في تطوير المهارات وتأهيل القيادات، لافتا الى ان «بيتك» صمم برنامجا تدريبيا متميزا بعنوان «فرصة» مخصص لنخبة من الموظفين ذوي الكفاءات العالية لاعدادهم وتأهيلهم لتولي مناصب قيادية في البنك.

وقال ان البرنامج يسعى لبناء مسار وظيفي واضح في الصيرفة الاسلامية، حيث يتضمن 850 ساعة تدريبية تشمل مشاريع وورش عمل ودورات ميدانية في بنوك المجموعة في تركيا والبحرين وماليزيا والسعودية وألمانيا، حيث يشمل «فرصة» برامج في الموارد البشرية، والمحاسبة المالية، وادارة المخاطر، والتصنيــف الائتمانـــي، والتدقيــــق، والتمويـــل الاسلامــــي، والاساسيات الشرعية والعديد من البرامج الاخرى التي تساهم في تعزيز كفاءة الموظف وتفتح له آفاقا ونوافذ للمضي قدما في الترقي الوظيفي والتعرف على معظم انشطة واعمال «بيتك».

وفي ختام الجلسة، قدمت مديرة إدارة تنمية القوى العاملة ببرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة إيمان الأنصاري، درعا تكريمية الى الدعيج تقديرا لتميزه ونجاحه في القطاع الخاص، مشيرة الى اهمية ان يحذو الشباب الكويتي حذوه بما يساهم في بناء مستقبل مشرق للبلاد.