أعلن بنك برقان عن أسماء الفائزين في السحوبات اليومية على حساب يومي وقد فاز كل واحد منهم بجائزة 5000 دينار.

وكان الحظ في هذه السحوبات من نصيب: عبدالله محمود حسين فيروز، زهرة حسين علي العطار، عمر صالح مرضي السحيب، حسين راضي عطية، وسامي محمود حسن الربيعة.

بالإضافة للسحــــب اليومي، بنك برقان يوفر سحب ربع سنوي لحساب «يومي» للفوز بجائزة نقدية بقيمة 125 ألف دينار.

وللتأهل للسحوبات الربع سنوية يتعين على العملاء ان لا يقل رصيدهم عن 500 دينار لمدة شهرين كاملين قبل تاريخ السحب وكما ان كل 10 دنانير تمثل فرصة واحدة لدخول السحب.

وإذا كان رصيد الحساب 500 دينار وما فوق، سيكون صاحب الحساب مؤهلا للدخول في كل من السحوبات اليومية والربع سنوية.