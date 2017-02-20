الشركة عينت ألف كويتي خلال السنة المالية 2016/2017

«البترول الوطنية» ستطلب 400 وظيفة متنوعة

تضاعف أعداد العمالة في الشركة إلى 10 آلاف موظف لتنفيذ المشاريع الكبرى





أحمد مغربي

كشفت مصادر مسؤولة لـ«الانباء» ان شركة نفط الكويت تنوى توظيف 800 مواطن من حملة الشهادات الجامعية والدبلوم الفني، مشيرة الى الشركة انتهت من استقبال طلبات التوظيف لـ 600 جامعي خلال اعلان الشركة الذي انتهى في 5 فبراير الجاري، لافتة إلى أن هذه الوظائف ستتوزع على مختلف القطاعات والتخصصات وفقا للشواغر المتاحة حاليا، وبالتوازي مع المشاريع الضخمة التي تنفذها.

وقالت المصادر ان الشركة ستعلن عن وظائف شاغرة جديدة لحملة الدبلوم الفني خلال الاسبوع الجاري أو المقبل لطلب 200 وظيفة جديدة، مشيرة الى ان أعداد الشواغر في الشركة متغيرة بشكل يومي نظرا لارتباطها بحركة التوظيف والاستقالات والتقاعد بين العاملين. وبينت ان عدد العاملين في الشركة تضاعف خلال السنوات الماضية ليصل الى 10 آلاف موظف، وقالت ان الشركة استوعبت ألف موظف خلال السنة المالية 2016/2017، مشيرة إلى أن هناك خططا استراتيجية للتوظيف، ويتم تطويرها بشكل مستمر لتتوافق مع خطط الدولة الاستراتيجية على اعتبار أن القطاع النفطي جزء من منظومة متكاملة تدار بشكل دقيق. وذكرت ان شركة البترول الوطنية الكويتية ستطلب 400 وظيفة اخرى متنوعة قريبا.

فرص عمل

وفي ذات السياق، قالت المصادر ان «مؤسسة البترول» وشركاتها التابعة تضع توفير فرص عمل للكويتيين نصب أعينها، وهي تعمل بشكل مستمر لخلق المزيد من فرص العمل وتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية لإيمان «البترول» بأهمية العنصر البشري، وتطويره لأنه الضامن لنجاح استراتيجية الكويت النفطية.

وأشارت إلى أن «البترول» تعمل بشكل مستمر على تجميع الشواغر حسب التخصصات، ومن ثم طرحها بشكل مجمع، وهو ما تقوم به على الأقل مرتين او ثلاثة كل عام، لافتة إلى أن الإعلانات المجمعة للشركات النفطية التابعة لا تتوقف، كما أن هناك خطة لتعيين اكثر من ألفي مواطن خلال النسية المالية المقبلة 2017/2018، مضيفة أن ايمان الإدارة التنفيذية في القطاع بأهمية توظيف العنصر البشري، وتوفير فرص عمل وطنية، دفعها لإطلاق موقع توظيف إلكتروني للتسهيل على المواطنين ومنعا للتلاعب في تقديم الاوراق. وأوضحت أن هذه التعيينات يترتب عليها إجراء المقابلات الشخصية للناجحين في اختباري اللغة الإنجليزية والتخصص ومن ثم اجراء الكشوفات الطبية.

وأكدت على التزام المؤسسة بخلق فرص وظيفية جديدة للشباب الكويتي خلال الخطة الخمسية القادمة واتاحة المزيد من الفرص للشباب الكويتي للانخراط بالقطاع النفطي الكويتي. وأشارت الى أن مؤسسة البترول الكويتية قد باتت تنافس أكبر الشركات في الكويت في استقطاب الكفاءات الكويتية وقد أصبحت مصدر جذب قوي لحملة التخصصات العلمية المطلوبة نظرا للمزايا الوظيفية العديدة التي توفرها وبيئة العمل المميزة والنظم الادارية العادلة.

وأوضحت أن حركة التوظيف الجديدة متواكبة بشكل كامل مع استراتيجية مؤسسة البترول المعتمدة حتى عام 2020 و2040. وتركز استراتيجية «مؤسسة البترول» على رفع القدرة الانتاجية إلى 4 ملايين برميل من النفط الخام يوميا في 2020 والحفاظ على هذه القدرة حتى عام 2030 و2040 من نحو 3.1 ملايين برميل يوميا في الوقت الحالي. وأكدت أن هبوط أسعار النفط لم يؤثر على استراتيجيات المؤسسة في التوظيف لأن هذا الأمر يتعلق بخطط الانتاج والمشاريع الجديد ولا يرتبط بشكل مباشر بأسعار النفط. وبين أن هذه الأعداد الجديدة التي ستضاف لموظفي مؤسسة البترول الكويتية سترفع عدد العاملين بها إلى نحو 26 ألف موظف بحلول عام 2020 من نحو 20 ألفا في الوقت الحالي وذلك مع الأخذ بالاعتبار من تتم احالتهم للتقاعد أو الراغبين في الاستقالة.

وأكد أن نسبة الكويتيين من هذه الأرقام تزيد على 80% بينما تتم الاستعانة بجنسيات أخرى في التخصصات النادرة أو الوظائف التي لا يقبل عليها الكويتيون. ولا تشمل هذه الأرقام إجمالي العاملين في القطاع النفطي الذي يعتمد بدرجة كبيرة على ما يسمى بعمالة المقاول وهي عمالة تكون عادة رخيصة للغاية مقارنة بموظفي مؤسسة البترول الكويتية ويقومون بالأعمال الشاقة والتي لا تحتاج إلى مهارات فنية عالية.