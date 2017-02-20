موافقة الهيئة نهاية فبراير وإنهاء الإجراءات الرسمية 8 مارس

7 % احتفظوا بالأسهم أغلبهم ورثة وكبار سن ومقتنعين بالسهم

ملكية مجموعة الاستثمارات في أمريكانا أصبحت «صفراً»





شريف حمدي

أعلن رئيس مجلس إدارة شركة الاستثمارات الوطنية حمد العميري خلال المؤتمر الصحافي للاعلان عن انتهاء عملية الاستحواذ الالزامي على أمريكانا أن المقابل النقدي للعملاء الذين باعوا أسهمهم خلال الصفقة بقيمة اجمالية تصل الى 283 مليون دينار ستكون متاحة بحساباتهم بمنتصف مارس.وقال أن عملية بيع الاسهم حققت 87% وهو معدل جيد، مشيرا الى وصول النسبة النهائية للاسهم التي اشترتها أدبتيو وصل الى 93% من اجمالي اسهم امريكانا وان باقي الاسهم التي تأتي اقل من 7% من اجمالي الاسهم تعود إلى كبار السن والورثة وآخرين مقتنعين بالاستمرار في الاستثمار بالسهم.

توقع العميري الحصول على موافقة هيئة الاستثمار نهاية فبراير وانهاء الاجراءات الرسمية بنهاية الاسبوع الاول من مارس بما يتيح الاموال بحسابات العملاء منتصف الشهر المقبل وان «ادبتيو» ملتزمة بدفع المبالغ لشركة الاستثمارات الوطنية حسب الاتفاق وبدورها تحولها الاستثمارات للشركة الكويتية للمقاصة، مؤكدا ان كل الأسهم التي تم بيعها غير مرهونة.

وأوضح ان الهيئة العامة للاستثمار لن تطلب او تتقدم بأي عرض للاستحواذ على اي نسبة تذكر في العرض الاول للاستحواذ على شركة امريكانا.وأكد العميري ان الاستثمارات الوطنية لم تحصل على عمولات بشكل مباشر نظير دورها في الصفقة وان كل المبالغ التي تم دفعها لشركات وساطة هي تابعة للشركة.واشار الى ان الملاك الجدد ممثلون في شركة ادبتيو يدرسون في الوقت الحالي خروج شركة أمريكانا من السوق والقرار النهائي للجمعية العمومية، وإذا ما خرجت أمريكانا فهذا أمرا مؤلما بالنسبة للجميع ولكن نتمنى ان تدرج شركات بحجم امريكانا خلال الفترة المقبلة بالبورصة الكويتية.

وتحدث العميري معلقا على السيولة الكبيرة التي دخلت الى البورصة خلال الفترة الماضية، مؤكدا ان المحفظة الوطنية ضخت مبالغ كبيرة لكنها لا ترقى الى المبلغ المعلن من قبل 500 مليون دينار وهو ما يجعل الثقة غير كاملة في استمرار انتعاشة السوق آملا ان تقوم الهيئات الحكومية بضخ اموال اضافية ولكن في اطار سياسة استثمار استراتيجية تستهدف تحقيق عوائد على الاجل الطويل.واعرب العميري عن تطلع شركة الاستثمارات الوطنية إلى القيام بدور في أموال المحفظة الوطنية خلال الفترة المقبلة.وأوضح العميري ان هناك اسبابا رئيسية دفعت البورصة الكويتية للانتعاش خلال الفترة الماضية، في مقدمتها ارتفاع أسعار النفط وصفقة أمريكانا والتي ضخت نحو مليار دينار للسوق اضافة الى انتخابات مجلس الأمة.واشار العميري الى ان الاستثمارات الوطنية مهتمة بموضوع صانع السوق والذي تدرسه الادارة التنفيذية للشركة في الوقت الحالي مؤكدا على ان الصانع سيكون له دور كبير في الحفاظ على التوازن بالسوق وان البورصة تحتاج لاكثر من صانع سوق.

وأكد ان كل الشركات التابعة لمجموعة الاستثمارات الوطنية باعت كامل اسهمها في شركة امريكانا في العرض الالزامي وبالتالي تصبح نسبة مساهمة المجموعة في امريكانا 0%.ولفت إلى إنهاء عملية الاستحواذ الإلزامي على «أمريكانا» والتي تم إطلاقها رسميا في الثاني عشر من يناير 2017 وانتهت في الثالث عشر من فبراير 2017، بعد المرور بمراحل عدة ابتدأت بإعلان بورصة الكويت بإتمام ونجاح صفقة بيع حصة 66.790% من رأسمال شركة أمريكانا لمصلحة شركة أديبتيو، حيث تم التوقيع آنذاك على إجراءات بيع حصة شركة الخير الوطنية للأسهم والعقارات التي مثلتها شركة الاستثمارات الوطنية لصالح شركة أديبتيو.

وفي مرحلة الاستحواذ الإلزامي الذي بدأ في 12 يناير 2017 لينتهي في 13 فبراير 2017، أشار العميري إلى أن إجمالي عدد اسهم شركة امريكانا التي تم تجميعها من المساهمين الذين تقدموا بطلب قبول العرض هو 107.071.177 سهما، اي ما يعادل نسبته 26.634% من إجمالي اسهم رأس المال المصدرة، والذي يمثل نسبة 87.293% من إجمالي اسهم العرض المتاحة وهو 122.657.505، وقد تقدم 191 مساهما من افراد وشركات من داخل وخارج الكويت بطلبات قبول العرض في مقر شركة الاستثمارات الوطنية خلال فترة التجميع.وأوضح أن الشركة لم تألو جهدا في تجهيز الترتيبات اللوجستية والفنية الخاصة بهذا الحدث المهم، حيث قامت بالإعلان عنه في الصحف العربية والأجنبية، وعلى الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة ونشرت مستند العرض والمستندات الأخرى المطلوبة على الموقع وقامت بإعداد فريق عمل كامل للرد على جميع الاتصالات الواردة من المساهمين والمستثمرين والإجابة عن جميع استفساراتهم. وكان لهيئة اسواق المال وشركة بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة دور فعال وملموس في تذليل جميع الصعوبات التي واجهت هذه العملية منذ البداية وحتى الآن، وبدأت عملية التجميع بخطى متثاقلة زادت وتيرتها بشكل ملحوظ بعد الاسبوع الأول ووصلت ذروتها في الأيام الاخيرة للتجميع، حيث اتضحت الرؤية لدى المستثمرين والمساهمين وزاد الاقبال من قبلهم على بيع اسهمهم.

وبالتأكيد فإن صفقة أمريكانا كانت السبب الرئيسي لتحريك التداول في بورصة الكويت بعد تدن واضح خلال السنوات السابقة.ولفت إلى أن عملية الاستحواذ الإلزامي على اسهم امريكانا تحسب لشركة الاستثمارات الوطنية كعملية ناجحة بكل المقاييس، حيث كان لروح الفريق الواحد الاثر الكبير لنجاح هذه العملية، وقد تقدم السيد حمد العميري رئيس مجلس الإدارة بالشكر والتقدير لإدارة الشركة التنفيذية وفريق عمل عرض الاستحواذ الإلزامي على جهودهم المثمرة والتي كان لها الأثر الكبير في نجاح العملية برمتها.وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على خبرة ومهنية شركة الاستثمارات الوطنية وقدرتها على إدارة استحواذات بهذا الحجم بنجاح وشفافية.كما توجه العميري الى هيئة اسواق المال الكويتية بالشكر والتقدير على دورهم الإرشادي والإيجابي الذي اضطلعوا به خلال جميع مراحل تنفيذ الصفقة.

إحصاءات عن الصفقة

عرض العميري بعض الاحصاءات التي نتجت عن اتمام صفقة البيع، حيث اشار الى ان عدد المساهمين الذين باعوا اسهمهم وصلوا الى 191 مساهم مقسمة الى 98 مساهم من الشركات والمؤسسات و93 مساهم من الافراد واغلب الافراد كانوا من الكويتيين فيما باعت 47 شركة كويتية اسهمها والباقي 51 شركة عربية واجنبية.

بلغ نصيب هيئة سوق المال وشركة البورصة الكويتية والكويت للمقاصة 250 الف دينار من الرسوم وتقسيمها كالاتي:

- هيئة سوق المال بنسبة 60% بمبلغ 150 ألف دينار.

- شركة بورصة الكويت بنسبة 30% بمبلغ 75 ألف دينار.

- شركة الكويت للمقاصة بنسبة 10% بمبلغ 25 ألف دينار.