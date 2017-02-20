قال تقرير «كامكو للاستثمار» إن أسعار النفط الأميركي استقرت في نطاق تداول ما بين 50.70 و55.25 دولارا منذ منتصف ديسمبر الماضي.

ومن الضروري بالنسبة للسعر أن يكسر أحد الخطيين للتنبؤ بالحركة القادمة، لكن مؤشري القوة النسبية اليومي والأسبوعي لا يعطيان أي علامة في الوقت الحالي تدعو إلى ترجيح أي اتجاه، أما على الجانب الإيجابي فلابد من تحرك ملحوظ للسعر فوق 55.25 دولارا لزيادة فرص الوصول إلى أعلى مستوى مسجل في العام 2015 عند 62.60 دولارا، في حين أن الإغلاق دون مستوى 50.70 دولارا من شأنه أن يؤدي إلى الهبوط نحو 49.00 دولارا و47.50 دولارا، إلى ذلك من المحتمل أن يستمر السعر في التحرك بشكل جانبي لفترة من الوقت إلى حين كسر أي منطقة.