أعلنت الشركة الكويتية المتحدة للدواجن عن إدراج بياناتها في موقع «الموازي دوت كوم» التابع لشركة الموازي للاستشارات المالية والاقتصادية وذلك اعتبارا من فبراير 2017.

وبهذه المناسبة، أوضح الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية المتحدة للدواجن عزارة الحسيني ان انسحاب الشركة من البورصة لن يؤثر على نشاطها الاستثماري، مبينا ان هذا القرار جاء من منطلق حرص الشركة على مصلحة مساهميها في الدرجة الأولى ورغبتها في خدمتهم عن طريق «الموازي دوت كوم» للحفاظ على استثماراتهم مما سيحسن من نتائج هذه الاستثمارات خلال المستقبل القريب.

ومن جهته، قال المدير العام لشركة الموازي للاستشارات المالية والاقتصادية مهند الصانع ان انضمام شركة «الدواجن» والتي تعتبر واحدة من أقدم الشركات في الكويت وذات الأداء التشغيلي هو بصمة مميزة وقيمة مضافة لرصيد «الموازي دوت كوم» الذي نجح مؤخرا في استقطاب العديد من الشركات المنسحبة من البورصة.

وأضاف أن شركة الموازي تهدف لاستقطاب شركات في نطاقات متنوعة سعيا لإثراء منصتها الإلكترونية، ومتيحة بذلك فرصا أكبر للمستثمرين، موضحا أن شركة «الدواجن» تعتبر من الشركات الرائدة في مجالها، والتي تحظى بمتابعة وإقبال كبيرين من عديد من المستثمرين.

واختتم الصانع حديثه موضحا أن شركة الموازي، وتحديدا من خلال موقعها «الموازي دوت كوم» تساعد الشركات غير المدرجة في البورصة على ادراج بياناتها بشكل دوري، ومساعدة وتوجيه مساهمي تلك الشركات بنقل ملكية أسهمهم غير المدرجة عبر القنوات الرسمية. مبينا أن هذه العملية تتم من خلال تقديم الموقع لعرض مبسط لكافة البيانات والحقائق التي يطلبها المستثمرون عن الشركات المساهمة غير المدرجة في البورصة، مثل البيانات المالية، وآخر الصفقات، والأخبار العامة، والمعلومات الخاصة بالجمعيات العامة من مصادرها الرسمية، وذلك على مرأى من الجميع وعلى شاشة واحدة ومن خلال شريط واحد أيضا.