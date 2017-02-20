قال المدير العام لمعهد الدراسات المصرفية د.يعقوب الرفاعي ان المعهد سيعقد برنامج «تنمية الجودة في البنوك» خلال الفترة من 19 إلى 29 مارس المقبل، حيث سيقوم د.طارق الدويسان بتدريب المشاركين بهذا البرنامج على أهم المفاهيم الخاصة بتنمية الجودة في العمل بالقطاع المصرفي.

جدير بالذكر ان د.طارق الدويسان هو أستاذ في الهندسة الصناعية والنظم الإدارية في كلية الهندسة والبترول في جامعة الكويت، وهو كذلك مؤسس ومدير عمليات في رواد العالمية للاستشارات والتدريب التي تأسست في 2005. وهو حائز جائزة الإنتاج العلمي 2014 في مجال العلوم الهندسية من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.

ولديه شهادات مهنية مميزة هي: مدير جودة وتميز مؤسسات محترف، ومحترف ستة سجما حزام أسود، ومهندس جودة محترف، ومدقق جودة محترف، ومحترف جودة مورد من الجمعية الأميركية للجودة. ومحترف سلامة معتمد ومدرب بيئة وسلامة وصحة معتمد من مجلس محترفي السلامة المعتمدين الأميركي.

ويتمتع د.الدويسان بخبرة مهنية طويلة تتجاوز ربع القرن بالاستشارات والتدريب في مجالات الجودة والسلامة والتميز المؤسسي.

وخلال انعقاد البرنامج سيتم طرح مفاهيم هامة بتنمية الجودة ابتداء من التعريف بمفهوم الجودة وأهميته، ودور كل قطاع في المؤسسة للعمل على تنفيذ هذا المفهوم بمهنية واحترافية عالية وكذلك المسؤوليات التي يتوجب عليهم القيام بها، وكيفية العمل على التطوير من جودة العمل والأدوات اللازمة لتحقيق ذلك، ومدى أهمية رضا العملاء (الداخليين والخارجيين) وكيفية إدارة الموردين.

ويعد هذا البرنامج من البرامج الهامة التي يعقدها المعهد لتدريب العاملين في القطاع المصرفي على مفهوم تنمية الجودة، كما ان اجتياز هذا البرنامج وبنجاح سيؤهل المشاركين لإمكانية الحصول على شهادة مختص تحسين جودة من الجمعية الأميركية للجودة وبالتعاون مع رواد العالمية للاستشارات والتدريب.