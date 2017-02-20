حققت شركة «سامسونج» ارباحا تشغيلية قياسية عن الربع الرابع بواقع 7.93 مليارات دولار، وهي أعلى قيمة سجلتها الشركة في 3 سنوات. وحققت ايرادات بلغت 173 مليار دولار وهو نفس المستوى المسجل العام الماضي تقريبا.

وجاء أداء الشركة مميزا رغم ما تواجهه من أزمات متلاحقة منها تورط مسؤوليها في قضايا فساد إلى جانب عيوب التصنيع في هاتف «جالاكسي نوت 7» والتي كبدت الشركة خسائر ضخمة وتسببت في سحب الجهاز من الأسواق وإيقاف إنتاجه.

وفي مشهد بدا قبل أسابيع أقرب إلى المستحيلات، اقتيد رئيس مجموعة سامسونج لي جاي يونغ، اول من امس موثق اليدين بحبل أبيض، لاستجوابه أمام سلطات كوريا الجنوبية بعد أن أمضى ليلة في حبس انفرادي، وكان قد ألقي القبض عليه فيما يتعلق باتهامات بأنه لعب دورا في فضيحة فساد أدت إلى اتخاذ قرار بمساءلة رئيسة البلاد باك جون هاي تمهيدا لعزلها، ويقدر صافي ثروة لي البالغ من العمر 48 عاما، بنحو 6.2 مليارات دولار.