أعلنت مجموعة الامتياز الاستثمارية سداد مديونية مستحقة على الشركة البالغة 13.3 مليون دينار. وأضافت الشركة في بيان إلى البورصة أنها قامت بسداد المتبقي من رصيد المديونية لاحد البنوك المحلية مقابل عقود تسهيلات ائتمانية، عبر تحويل 13.3 مليون دينار.

وأشارت الشركة إلى انه سيتم تحويل الأصول والأسهم لدى البنك تباعا إلى ملكية الشركة بعد إنهاء الإجراءات مع البنك والجهات الرسمية. وقالت «الامتياز» إن إجمالي المطلوبات للمجموعة سينخفض بقيمة 13.3 مليون دينار بعد سداد إجمالي المديونية. وعلى صعيد آخر، قالت الشركة في بيان إلى البورصة، إن تحالف شركة الدار للهندسة والإنشاءات، إحدى شركاتها التابعة حصلت على أقل الأسعار في المناقصة التابعة للإدارة العامة للطيران والخاصة بتصميم وإنشاء المدرج الجديد وبقيمة 149.8 مليون دينار.