البنوان: التركيز على الفاعلية التشغيلية والإنفاق الرأسمالي وصل ٦٣٥ مليون دولار

جيجنهايمر: «زين» تسعى لتكون مصدر تمكين رائداً للشركات الرقمية في المنطقة

قاعدة عملاء المجموعة نمت 3% لتصل لأكثر من47 مليون عميل





أعلنت مجموعة زين أنها حققت أرباحا صافية بقيمة 157 مليون دينار وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر من العام 2016، بنسبة نمو بلغت 2% عن العام 2015، وبلغت ربحية السهم 40 فلسا. وذكرت المجموعة أن إجمالي الإيرادات السنوية المجمعة بلغ 1.1 مليار دينار تقريبا مقارنة مع إجمالي إيرادات 1.14 مليار دينار عن العام 2015. ورفعت المجموعة من حجم أرباحها قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات الـ EBITDA إلى نحو 512 مليون دينار بنسبة نمو بلغت 3%، وذلك مقارنة مع 499 مليون دينار عن العام 2015.

وبينت أن هامش ربحية الـ EBITDA عن هذه الفترة ارتفع ليصل إلى نحو 47%، بنسبة ارتفاع بلغت 3.2 نقاط مئوية، مشيرة إلى أن قاعدة عملائها مازالت تحقق نسب نمو بوتيرة مستقرة، حيث بلغت قاعدة العملاء الإجمالية أكثر من 47 مليون عميل، بنسبة نمو بلغت 3% مقارنة بالعام 2015.وعززت المجموعة من خدمات قطاع البيانات على شبكاتها، لتسجل إيراداتها (باستثناء خدمات الرسائل القصيرة وخدمات القيمة المضافة) نموا بمقدار 6%، وذلك مقارنة بالعام 2015، ما مثل 23% من إجمالي الإيرادات المجمعة. وأوصى مجلس إدارة مجموعة زين بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 35 فلسا للسهم الواحد.

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة زين أسعد البنوان: «في ظل ما تعانيه عمليات المجموعة من تحديات تشغيلية صعبة، وظروف استثنائية، وتنامي التوترات الجيوسياسية، إلا أن مؤشراتها المالية الرئيسية سجلت نسب نمو مستقرة نسبيا، وان التحديات الأمنية والاجتماعية في العراق أثرت بشكل كبير على الأداء العام لعمليات المجموعة، هذا إلى جانب زيادة الضرائب على بعض القطاعات، واضطرار شركة زين العراق إلى سداد المبالغ المالية التي أفضت بها التسوية الشاملة الأخيرة التي توصلت إليها مع وزارة المالية العراقية، وهو ما أثر بشكل حاد على المؤشرات المالية لشركة زين العراق».

وقال: «كما تأثرت النتائج المالية المجمعة بتحديات تقلب أسعار صرف العملات، والخفض العنيف لقيمة العملة المحلية للجنية السوداني مقابل سعر صرف الدولار، والتي وصلت نسبة الخفض فيها إلى 60%، وان هذه التقلبات الحادة في أسعار العملات كلفت المجموعة من ناحية الإيرادات 92 مليون دولار عن العام 2016، كما كلفت المجموعة 38 مليون دولار عن حجم الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات (EBITDA)، و44 مليون دولار على مستوى الأرباح الصافية.

وأفاد «بأن المجموعة واصلت خططها الاستراتيجية في تنويع حجم أعمالها وسط التحولات الكبيرة في صناعة الاتصالات، حيث دخلت في شراكات استراتيجية مع مؤسسات عالمية وإقليمية، حتى تكون مبادراتها التحولية أكثر مرونة مع احتياجات الأسواق، وقد ساعدتها التحالفات الاستراتيجية الأخيرة في إدارة دفة اهتماماتها نحو الحفاظ على قيمة أعمالها الأساسية، وزيادة التركيز على تقديم الخدمات الرقمية.

وأشار البنوان إلى أن «زين» أحرزت تقدما في التركيز على الفاعلية التشغيلية لعملياتها، وتعزيز خططها في ترشيد التكاليف، والنفقات الرأسمالية، وقد بلغ إجمالي النفقات الرأسمالية 635 مليون دولار (باستثناء زين السعودية)، وهو ما يمثل 18% من إجمالي الإيرادات، ونجحت الشركة في بناء أسس صلبة لمبادراتها الاستثمارية والتجارية، والتي تعول عليها كثيرا في رؤيتها المستقبلية، وتحرص المجموعة في تنفيذ خطط أعمالها على أن تضع دائما في عين الاعتبار تعظيم حقوق المساهمين عند اتخاذها أي قرارات تتعلق بخططها الاستثمارية».

من ناحيته، قال الرئيس التنفيذي في مجموعة «زين» سكوت جيجنهايمر: «نتيجة لعوامل خارجة عن سيطرتها، لم تستفد المجموعة من دفع عجلة أعمالها، وتحقيق نسب النمو المستهدفة، ولكن في ظل هذه التحديات المتنامية، حققت المجموعة قفزة نوعية في أعمالها على طريق سعيها إلى التحول الرقمي، حيث ركزت على تطوير الخدمات، وتزويد المحتوى، وتوفير أفضل تجربة عملاء، كما حافظت على القيمة في أعمالها الجوهرية المتمثلة في الخدمات الصوتية، وخدمات التراسل، وخدمات البرودباند النقال».

وذكر ان مجموعة زين تمتلك بنية تحتية متطورة، وهي تلتزم في خططها الاستراتيجية بتبني حلول إبداعية مبتكرة، وهي في هذا الإطار، تواصل تركيزها على الابتكار في مجال الفضاء الرقمي، والدخول في شراكات مع مزودي تطبيقات وخدمات الـ OTT. وان هناك فرصا أكثر في تبني الحلول الرقمية، وحلول المدن الذكية على مستوى منطقة الشرق الأوسط، ولأن هذا المجال سريع التطور والنمو، فإنه ستكون هناك حاجة إلى تبنى مبادرات جديدة فيما يخص نماذج الأعمال الأكثر كفاءة وفاعلية، ولكن إجمالا، نعتقد أن الخدمات الرقمية ستواصل تحفيز وتغذية فرص نمو عديدة.

الكويت

نجحت شركة زين الكويت في تحسين مراكزها التنافسية في السوق الكويتية، فبخلاف أنها تمتلك الحصة السوقية الأكبر، فقد تمكنت الشركة في العام 2016 من رفع قاعدة عملائها بنسبة 1%، لتصل إلى نحو 3 ملايين عميل، وهي تمثل 6% من إجمالي قاعدة عملاء المجموعة. وحافظت الشركة على مؤشراتها المالية نسبيا في ظل المنافسة الشديدة التي تشهدها السوق الكويتية، وحالة التشبع التي وصلت إليها السوق من خدمات الاتصالات المتنقلة، وقد بلغت الإيرادات التي حققتها الشركة 322 مليون دينار عن العام 2016، وبلغ حجم الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات (EBITDA 160) مليون دينار وحققت الشركة أرباحا صافية بقيمة 90 مليون دينار. بينما شكلت إيرادات خدمات البيانات (باستثناء الرسائل النصية القصيرة وخدمات القيمة المضافة) ما نسبته 36% من إجمالي إيرادات الشركة، كما قامت زين الكويت بتطوير محفظة خدمات الدفع المسبق والدفع الآجل وخدمات البرودباند، هذا إلى جانب توفير باقات متنوعة في خدمات قطاع الأعمال، حيث قامت الشركة بتعزيز عروض خدمات قطاع الأعمال والشركات (B2B)، وهي الخطوة التي ساعدتها في استكشاف الفرص المتوافرة في مجالات خدمات بالسلامة العامة وتطبيقات تقنية «إنترنت الأشياء».

السعودية

نجحت شركة زين السعودية في زيادة حصتها السوقية لتصل إلى نحو 23% خلال العام 2016، وذلك بالرغم من المنافسة السوقية الشديدة، والتأثير الكبير الذي أحدثته القرارات الأخيرة المتعلقة بتطبيق القواعد الجديدة المنظمة لتشغيل الخطوط والاشتراكات الجديدة، والتي تربط الخدمات بتوثيق البصمة، وهو النظام الذي فرضته هيئة تنظيم الاتصالات في السعودية، حيث انخفضت قاعدة العملاء بنسبة 10% مقارنة بالعام الذي قبله لتصل إلى 10.7 ملايين عميل، وإن كان هذا الأمر سيكون له تأثير سلبي على المدى القصير، إلا أنه سوف يكون له تأثير إيجابي على المدى البعيد، حيث سيسهم هذا القرار في تنظيم السوق. وكان للعام 2016 بالغ الأثر في مواصلة خططها الاستراتيجية، حيث جاء قرار تمديد الرخصة الصادرة لشركة زين السعودية 15 عاما إضافية، والحصول على رخصة الاتصالات الموحدة، ليكسب عملياتها قوة دفع كبيرة نحو تحقيق أهدافها الاستراتيجية، حيث سيسهم في تخفيض إطفاء الرخصة بمبالغ مالية تقدر بحوالي 115 مليون دولار سنويا.

العراق

تتصدر شركة زين العراق سوق الاتصالات المتنقلة العراقية بحصة سوقية تبلغ 40% بقاعدة عملاء تبلغ 12.7 مليون عميل حيث رفعت الشركة قاعدة عملائها بنسبة 14% وتسهم قاعدة عملاء زين العراق بما نسبته 27% من القاعدة الإجمالية لعملاء المجموعة. مازالت الظروف الراهنة في السوق العراقية تشكل تحديا لعمليات المجموعة، فعدم الاستقرار السياسي والاجتماعي، وحرب الأسعار، بالإضافة إلى الزيادات الضريبية، أثر على العمليات التشغيلية للشركة، ولكن رغم هذا، تواصل زين نشر تقنيات شبكة الجيل الثالث بنجاح كبير. وشهدت قنوات الحوار والتواصل مع الهيئات الحكومية دفعة قوية مؤخرا، وهو ما رفع من سقف توقعات الشركة للمرحلة المقبلة، فالتسوية الشاملة الأخيرة التي قامت بها مع وزارة المالية العراقية بشأن العديد من القضايا التي كانت عالقة، ومن قدراتها الاستثمارية مستقبلا في السوق العراقية، حيث أفضت هذه التسوية برفع الحجز عن أرصدة الشركة في المصارف العراقية، ورفع أي حجوزات أو قيود على أسهم الشركة. وتزايد التحديات التشغيلية والاقتصادية والأمنية في العام 2016 ضغط كثيرا على المؤشرات المالية للشركة، حيث تأثرت الإيرادات بهذه العوامل الخارجة عن إرادتها، وبلغت 1.1 مليار دولار، وبلغ حجم الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات (EBITDA 394) مليون دولار، وتأثرت الأرباح بشكل حاد لاضطرار الشركة إلى دفع مبلغ 93 مليون دولار بعد اتفاق التسوية الشاملة.

السودان

شهدت العمليات التشغيلية لشركة زين السودان محطات مهمة خلال العام 2016، حيث أطلقت الشركة شبكة الجيل الرابع (4G LTE) عالية السرعة، وبفضل حصة عملاء رائدة تبلغ 46%، تمكنت الشركة من تحسين مكانتها السوقية، حيث سجلت نموا في قاعدة العملاء بنسبة 6% لتصل إلى نحو 12.5 مليون عميل، وهي تمثل 27% من إجمالي قاعدة عملاء المجموعة. وتأثرت شركة زين السودان

الأردن

تملك شركة زين الحصة السوقية الأكبر في السوق الأردنية، حيث رسخت الشركة مكانتها الرائدة في واحد من أكثر الأسواق تطورا في صناعة الاتصالات المتنقلة في منطقة الشرق الأوسط، فقد حافظت الشركة على حصتها السوقية البالغة 36%، بقاعدة عملاء تصل إلى نحو 4.3 مليون عميل، حيث ارتفعت قاعدة العملاء بنسبة 5% مقارنة بالعام 2015. وتأثرت المؤشرات المالية للشركة بتحديات صناعة الاتصالات وضغط المنافسة، ولكن ورغم هذا رفعت الشركة من ايرادتها بنسبة 5%، لتصل إلى نحو 483 مليون دولار عن العام 2016، وذلك مقارنة مع 459 مليون دولار عن العام 2015، في حين بلغت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات EBITDA) 240) مليون دولار، مع هامش EBITDA قوي بنسبة 50%، ويرجع هذا إلى تحسين الهوامش الإجمالية، بينما بلغت الأرباح الصافية عن هذه الفترة 105 ملايين دولار، مقارنة مع 122 مليون دولار عن العام 2015.

البحرين

تصنف السوق البحرينية كواحدة من أكثر أسواق الاتصالات تنافسية في المنطقة، ولكن ورغم ذلك، فقد استفادت الشركة من انفرادها بمجموعة من أحدث التقنيات والخدمات التي توفر تجربة عملاء غير مسبوقة، وهو ما أدى إلى استمرار نمو قاعدة العملاء إلى مستويات قياسية، حيث ارتفعت بنسبة 22%، لتصل إلى نحو 971 ألف عميل، وحققت الشركة إيرادات بقيمة 175 مليون دولار، مقارنة مع 191 مليون دولار عن العام 2015، وبلغ حجم الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإستهلاكات66 مليون دولار. وبلغ هامش الـ EBITDA) %38)، فيما بلغت الأرباح الصافية 11 مليون دولار، مقارنة 14 مليون دولار.