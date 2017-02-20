تستضيف ديلويت المؤتمر السنوي الثاني حول الجرائم المالية والتشريعية في دبي 2 مارس المقبل، وذلك تماشيا مع سلسلة الندوات التي تعقدها ديلويت حول الجرائم المالية.



وأقامت «ديلويت» مؤتمرها الأول السنة الماضية في دبي لإتاحة الفرصة أمام مسؤولي المؤسسات المالية في الشرق الأوسط للتشاور حول التحديات العملية التي تعترضهم أثناء الالتزام بالتشريعات الجديدة ومتطلبات الهيئات الناظمة في دول المنطقة.

وسيعالج موضوع المؤتمر هذه السنة العوائق التي تحول دون الالتزام بالتشريعات والقوانين، والنظر في طريقة عمل المؤسسات المالية والهيئات الناظمة في الشرق الأوسط مستقبلا.

ويكتسب المؤتمر أهميته من حيث انه يشكل منصة تجمع الهيئات الناظمة في دول المنطقة، ومديرين تنفيذيين رئيسين في قطاع الخدمات المالية بالإضافة إلى كبار المحامين لتبادل الأفكار والآراء القيمة والمعرفة العملية وذلك من خلال سلسلة من العروض التوضيحية وجلسات المناقشات الجماعية حول مواضيع هامة من بينها مستقبل الخدمات المالية، والأساليب المبتكرة في مكافحة الجرائم المالية، ودور الهيئات الناظمة في زمن التغيرات المتواصلة التي يشهدها هذا القطاع وجاهزية المؤسسات للتماشي مع متطلبات «فريق العمل المعني بالعمليات المالية الخاصة بمكافحة تبييض الأموال» الدولي.