أطلقت شركة الاتصالات الكويتية VIVA، عرض «خلّيناها دبل» لعملاء باقات الدفع الآجل والمسبق والإنترنت بمناسبة مهرجان هلا فبراير السنوي.

ويسمح هذا العرض الحصري خلال شهر فبراير للعملاء الاشتراك السنوي بإحدى باقات الدفع الآجل 10 دنانير، 15 دينارا، 20 دينارا و30 دينارا، والحصول على فرصة مضاعفة رصيدهم من المكالمات والرسائل النصية والإنترنت.

كما يستطيع عملاء الدفع المسبق لباقات ألو 3 دنانير، 5 دنانير، 8 دنانير، مضاعفة رصيد المكالمات والإنترنت، كما يمكنهم الحصول على 100% رصيد إضافي على المكالمـات والرسائل المحلية عند تعبئة خطوط الدفع المسبق. أما عملاء باقة الإنترنت 6 دنانير، فيمكنهم مضاعفة سعة الإنترنت والتمتع بخدمة إنترنت من الجيل الرابع 4G LTE، والتواصل مع أهلهم وأصدقائهم خلال الاحتفالات بالأعياد الوطنية.

ويأتي هذا العرض ضمن حملة «أكثر» التي أطلقتها VIVA مؤخرا، والتي أضفت قيمة على الخدمات والمنتجات التي تلبي طموح العملاء وتمنحهم تجربة جديدة وفريدة سيشعرون من خلالها بالمزيـد من المكافآت مما يرضي احتياجاتهم وتطلعاتهم أكثر.