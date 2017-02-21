إنكي:نحرص على تأهيل نسبة عاليةمن الكوادر الوطنية للعمل في القطاع المصرفي





احتفل البنك الأهلي الكويتي مؤخرا بتخريج الدفعة العشرين من أكاديمية الأهلي حيث أقام البنك في 16 فبراير 2017، حفلا تكريميا على شرف 15 مشاركا أكملوا بنجاح البرنامج التدريبي المكثف الذي استمر لفترة أربعة أسابيع.

وبهذه المناسبة، صرح مدير عام إدارة الموارد البشرية حمزة إنكي قائلا: شهدت أكاديمية الأهلي تخريج 468 متدربا حتى الآن.

ونحن نحرص على تأهيل نسبة عالية من الكوادر الوطنية للعمل في القطاع المصرفي. وهذا الإسهام لا يعود بالفائدة على البنك الأهلي الكويتي فحسب، بل يشمل البنك والقطاع المصرفي ككل لاكتساب الشباب معرفة واسعة بمجال الأعمال المصرفية.

وأضاف قائلا: لطالما وضع البنك الأهلي الكويتي شباب الكويت في صدارة اهتماماته الرئيسية. فمنذ تأسيس أكاديمية الأهلي عام 2009 والبنك يعمل على الارتقاء بمساهماته إلى مستويات أعلى من خلال حث الشباب وتشجيعه على العمل في القطاع المصرفي.وقد تناولت الأكاديمية جوانب متعددة من المجال المصرفي مع تركيز خاص على خدمة العملاء التي تعتبر من أهم مكونات النجاح لأي مؤسسة مصرفية.

واختتـــم قائلا: إننا نتطلع إلى الإنجـــازات الرائعـــة التي سيحققها هؤلاء الخريجون خلال فترة عملهم في البنك.