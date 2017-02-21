فتحي:الشركة تواصل التعاون المثمر مع شركة دانوب لتسويق أحدث مشاريعها





كرمت شركة دانوب للتطوير العقاري شركة القصور الحديثة لإدارة وتطوير الأراضي والعقارات وشركة آب تاون كويت العقارية في دبي مؤخرا لنجاحها في تسويق 5 مشاريع عقارية كبيرة.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة «القصور الحديثة» محمد فتحي عقب تكريم شركتـه إن هــــــذا التكريم يعد ثقـــة كبيـــرة مـن «دانوب» على ما قمنـــا به من تسويق 5 مشاريع عملاقة في دبي.

وأشار إلى أن «القصور الحديثة» تسعى إلى سوق دبي لتسويق مشاريع مميزة، كما هو الحال في مشاريعنا في هولندا، لافتا إلى أن الشركة قامت ببيع أراض هناك وحققت نسبة مبيعات عالية خلال وقت قصير.

وتابع: تواصل الشركة التعامل والتسويق المثمر مع شركة دانوب لتسويق أحدث مشــــاريعها والتـي يتم طرحهـــا خلال مارس المقبل.

وبين فتحي أن المجموعة استطاعت خلال العام، التعاقد مع شركات مطورة كبيرة ومميزة في دبي مثل شركة إعمار بصفة ان نكون الوكيل لها في الكويت وكــــذلك شركة «دبـــي بروبرتز» وشركة «الحبتور» وشركة «شوبا هارتلند» وشركة «دانوب بروبريتز» وشركة «نشاما».

ولفت إلى أن «القصور الحديثة» تركز على تسويق مشاريع مهمة وكبيرة في دبي بسبب إيمانها بما يقدم والمجهودات الكبيرة من قبل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الرجل الذي لابد ان يفتخر به كل عربي لتمتعه بعقلية كبيرة قام من خلالها بتطوير دبي.

وأكد فتحي أن سوق دبي سيكون سوقا مميزا قريبا وسيحقق طفرة مقبلة تعود على المستثمرين بالنجاح في استثماراتهم العقارية.

جدير بالذكر ان «القصور الحديثة» سوقت بالفعل مشاريع دانوب في الكويت وهي: RITZ TOWER، GLITZ 3، GLAMS، STARS TOWER MIRALCZ.