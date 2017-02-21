الفجي:إستراتيجية عمل الشركة تقوم على السياحة الدينية في الأماكن المقدسة





أعلنت شركة الراية المتحدة عن مشاركتها في معرض العقارات الكويتية والدولية الحدث العقاري الأكبر والأبرز في الكويت على الإطلاق ومن تنظيم شركة إكسبو سيتي لتنظيم المعارض والمؤتمرات خلال الفترة من 5 إلى 8 مارس المقبل في الريجنسي.

اكد الرئيس التنفيذي في الشركة جاسم الفجي أن «الراية المتحدة» أصبحت واحدة من الشركات الرائدة في المجال العقاري على مستوى الكويت والشرق الاوسط والتي تخصصت في السياحة الدينية، فضلا عن أنها تمتلك وتسوق مشروعها الاهم والاصدق من حيث الانتفاع الفوري.

وقال الفجي إن الشركة تشارك في جميع المعارض العقارية المهمة الداخلية والخارجية وتحرص على التواجد في جميع الفعاليات العقارية التي تعتبرها نافذة مهمة للتواصل المباشر مع الجمهور. وأكد على توجه «الراية المتحدة» للاستثمار في السوق الاوروبي والمصري والتركي لما توليه هذه الاسواق العقارية من اهتمام كبير وملحوظ بالسياحة الدينية، مشيرا إلى تخطيط الشركة للتوسع خليجيا واقليميا.

وأضاف: استراتيجية عمل الشركة تقوم على السياحة الدينية في الأماكن المقدسة، وترتكز رؤية عملنا على الوضوح المطلق والثقة المتبادلة مع العميل، حيث إن المشاريع قائمة بالفعل وجاهزة للتسليم والتشغيل الفوري، وتعمل الشركة على اختيار الاسواق الآمنة ذات الجدوى الاقتصادية المجزية للدخول فيها بعد دراسة شاملة من قبل طاقم عمل مختص داخل الشركة وذي خبرة عالية في هذا المجال.

وعن مشاريع الشركة قال الفجي: أول مشروعاتنا وأضخمها هو مشروع «فندق نسك المدينة» الكائن في المدينة المنورة حيث إن فندق نسك المدينة شكل نقطة انطلاقة نحو النجاح الذي تم تحقيقه خلال الفترة الماضية والحالية.

وتابع: يقع موقع فندق «نسك المدينة» داخل المنطقة المركزية الجنوبية كما يتمتع بإطلالة خلابة على الحرم النبوي الشريف حيث يبعد عن الحرم 150 متر ويتضمن 150 جناح فندقي موزعة على 15 دور سكني بمساحات مختلفة ومتنوعة وبأرقى المستويات ليرضي جميع الأذواق.

وأشار إلى أن فندق «نسك المدينة» يتميز عن المشاريع الأخرى بأنه مشروع جاهز للتملك الفوري مع المفتاح تحت شعار نسك المدينة حيث تطيب الحياة، لافتا إلى أن الشركة حققت نتائج مبهرة من خلال خدمة عملاء «نسك المدينة» بكفاءة عالية حازت رضا جميع العملاء، ويقوم على إدارة الفندق طاقم عمل مدرب وذو كفاءة عالية يعمل تحت ظل إدارة شركة الراية المتحدة.

وأضاف: تم الانتهاء من تحديثات وتحسينات على فندق «نسك المدينة» بغرض الوصول به لأعلى تصنيف فندقي وتحسين مستوى الخدمة ليلبي حاجات وأذواق العملاء، والارتقاء إلى مستوى أداء عالي وكفاءة تشغيلية قصوى حيث تم الإعداد لهذا التخطيط منذ أسابيع قليلة. وكشف الفجي عن توجه الشركة لطرح البيع بنظام الصكوك في مشروعاتها وعلى الأخص في مشروع نسك المدنية بأسعار تلبي جميع الاحتياجات وستكون في متناول الجميع بحيث توفر للعملاء الراغبين في السياحة الدينية مكان اقامة مميزا وخدمة فندقية راقية ذات جدوى عالية وبأقل التكاليف.