مشاركة «بيتك» كانت إيجابية ولقيت تفاعلاً واهتماماً كبيرين من الطلبة والطالبات

شارك بيت التمويل الكويتي (بيتك) بالتعاون مع كلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت في فعالية افتتاح الفصل الدراسي الثاني بالكلية من خلال تواجد بجناح خاص وتقديم معلومات والترويج لحساب «حسابي» الخاص بالشباب مع تنظيم بعض المسابقات وتوزيع جوائز قيمة على الفائزين وذلك ضمـــن الدور الاجتماعـــي لـ «بيتك» واهتمامه بشريحة الطلبة مـــن الشباب والشراكة استراتيجية بين «بيتك» وكلية العلوم الادارية.

وقد كانت مشاركة «بيتك» إيجابية ولقيت تفاعلا واهتماما كبيرين من الطلبة والطالبات وتقديرا كبيرا منهم، حيث أشادوا بتواجد «بيتك» في هذه المناسبة وحرصه الدائم على ان يكون مشاركا في كل المناسبات التي تتعلق بالنشاط الطلابي أو العملية التعليمية مؤكدين ان «بيتك» دائما ما يمثل وجوده مصدر ترحيب وحفاوة وتقدير من الجميع.

كما شارك موظفون من البيع المباشر في تعريف الطلبة بأنشطة وأعمال «بيتك» ومنظومة خدماته ومنتجاته وسبل الاستفادة منها، خاصة تلك التي تلائم احتياجات وخصائص شريحة العملاء من الشباب حيث كان التركيز على حساب «حسابي» المصرفي ومنتجات اخرى، كما ساهمت المسابقات التي تم تنظيمها بشكل يومي على جوائز قيمة في مزيد من الاهتمام والتواصل من الطلبة نحو جناح «بيتك».

ويشارك «بيتك» في رعاية العديد من الأنشطة المعنية بالكثير من القضايا الاجتماعية والاقتصادية ضمن حرصه على أداء دوره الاجتماعي، ويضع الشباب والطلبة ضمن اهتماماته، ويحرص على تعزيز الروابط معهم من خلال تكثيف التواجد في الفعاليات المتعلقة بهم والتي تحظى باهتمامهم.