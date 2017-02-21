حصل على أعلى تقييم من قبل خبراء ومتخصصين بعد تحليل فني لأدائه





أعلنت شركة كامكو للاستثمار، عن تلقي صندوق كامكو العقاري للعوائد، الذي يستهدف القطاع العقاري في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، جائزة «أفضل صندوق عقاري في الكويت» من قبل مجلة إنترناشيونال فاينانس «IFM» للعام 2016، وقد تم انتقاء صندوق كامكو العقاري للعوائد «KREYF» لنيل الجائزة من بين عدد كبير من الصناديق الاستثمارية المناظرة، حيث حصل الصندوق على اعلى تقييم من قبل خبراء ومتخصصين بعد عملية ممتدة من التحليل الفني للأداء، بالإضافة الى رصد لآراء القراء، أتبعها عملية فحص دقيقة لعدد من العناصر المتعلقة بالأداء منها القيمة المضافة التي يمنحها الصندوق للقطاع، عنصر الابتكار، والنمو، وتحقيق مفهوم الاستدامة، وحجم المساهمة المجتمعية.

وفي معرض تعليقه على الجائزة، قال الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار في كامكو خالد فؤاد: «إن حصولنا على هذا التقدير الدولي يعد بمنزلة تأكيد على قدرة كامكو في تقديم خدمات منافسة وفريدة من نوعها، وكذلك على نجاحنا خلال الأعوام الماضية في استقطاب شريحة كبيرة من العملاء وتوفير منتجات استثمارية متطورة ومبتكرة تخدم وتتواءم مع متغيرات السوق، وهو الأمر الذي نسعى دوما من أجل تحقيقه انطلاقا من حرصنا الدائم على مواكبة معايير التميز المحلية والعالمية في مجال إدارة الأصول والصناديق الاستثمارية».

وأضاف: «إن نموذج عمل قطاع الاستثمار قائم على اتباع سياسة استثمارية متوازنة تهدف إلى تقليل المخاطر الاستثمارية والحفاظ على رأسمال الصندوق من خلال تنويع النشاط الاستثماري الآمن والمدر للدخل عبر طرح فرص الاستثمار العقاري التي تعود بالنفع على العملاء، ويحقق أهدافهم الاستثمارية».

وأشار الى أن قطاع الاستثمارات البديلة في كامكو يقدم عددا من الخدمات المصرفية الاستثمارية والتي تشمل استثمارات الملكية الخاصة والاستثمار العقاري واستثمار الدخل الثابت، بهدف تلبية الطلب المتزايد على هذه الخدمات في الكويت، وذلك من خلال الاستثمار في الشركات ذات الأداء ومؤشرات النمو المثبتة، مستهدفا نطاقا واسعا من صفقات الملكية الخاصة في مختلف القطاعات على المستوى الإقليمي والعالمي بما في ذلك قطاعات الاتصالات والتكنولوجيا والعقارات والرعاية الصحية وشركات الخدمات التقليدية.