تتسم قائمة المطاعم المشاركة بالتنوع الكبير بهدف إرضاء جميع العملاءعلى اختلاف توجهاتهم





أعلن البنك التجاري عن إطلاق برنامج «عروض التجاري»، لعام 2017 بحلة جديدة والبرنامج يتضمن مزايا وخصومات لغاية 25% مباشرة من أفضل وأشهر المطاعم والكافيهات في الكويت والتي تشمل مطاعم فندق جميرا وراديسون بلو وموفينبيك وسيمفوني ستايل والعديد من المطاعم.وهذا البرنامج موجه خصوصا لحملة البطاقات الائتمانية والمسبقة الدفع فيزا وماستركارد الصادرة عن البنك التجاري.

وتتسم قائمة المطاعم والكافيهات المشاركة في العروض بالتنوع الكبير بهدف إرضاء جميع العملاء على اختلاف توجهاتهم كما أن القائمة الكاملة لتلك المطاعم والكافيهات وكذلك نسبة الخصم المقدمة منها لحاملي بطاقات التجاري الائتمانية والمسبقة الدفع أصبحت متوافرة على الموقع الالكتروني للبنك على شبكة الانترنت www.cbk.com وتم إصدار كتيب خاص بالعروض المقدمة يحتوي على أسماء وعناوين وأرقام هواتف جميع المطاعم والكافيهات على أن يتم الإعلان عن تلك المطاعم والكافيهات في مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالبنك.

ويسعى البنك التجاري دائما إلى تقديم أفضل العروض والخصومات المميزة لعملائه ومكافأتهم عن طريق التعاون مع أفضل الشركات بما يتماشى مع متطلبات واحتياجات عملائه، كما يسعى لتلبية جميع احتياجاتهم المصرفية وتوقعاتهم التي تتناسب مع أسلوب حياتهم.