العرض يسري في جميع صالات العرض التابعة لسينسكيب على مدار السنة وطوال أيام الأسبوع





بمناسبة العيد الوطني وعيد التحرير، يقدم بنك الخليج تذاكر سينما مجانية وفورية للذين يقومون بفتح حساب red جديد وذلك في الجناح المخصص للبنك في مجمع الأفنيوز. وتستمر هذه الحملة حتى يوم الاثنين في 27 فبراير 2017 في جميع صالات العرض التابعة لشركة السينما الكويتية الوطنية.

وقد قام بنك الخليج بوضع جناح لحساب red في مول الأفنيوز وذلك لمساعدة العملاء المحتملين بفتح حساب red بطريقة فورية وللإجابة على جميع الأسئلة بالإضافة الى عرض منتجاته وخدماته المصرفية.

وبمجرد فتح حساب red في الجناح المخصص للبنك في مول الأفنيوز، يتمكن عملاء بنك الخليج الجدد من الحصول على تذاكر سينما مجانية لمشاهدة الأفلام التي يختارونها في صالات العرض.

وسيحصل عملاء حساب red الحاليين على العديد من الفوائد منها، تذاكر سينما بقيمة دينارين فقط بدلا من قيمة التذاكر العادية وهي 3 دنانير يسري هذا العرض في جميع صالات العرض التابعة لسينسكيب، على مدار السنة وطوال أيام الأسبوع بطريقة غير محدودة.

يدعو بنك الخليج جميع طلاب المدارس الثانوية والكليات والجامعات التي تتراوح أعمارهم بين 15 إلى 25 عاما الى زيارة جناح البنك الموجود في مول الأفنيوز وفتح حساب red خلال فترة الأعياد الوطنية.

يحصل حاملو حساب red على الفرصة لدخول السحوبات الشهرية عند تحويل إعاناتهم الطلابية. يسري العرض حتى 31 ديسمبر 2017 حيث يمنح ثلاثة فائزين فرصة الحصول على «أيفون»7، أو «آيباد برو»، أو «ابل ووتش» شهريا. وبالإضافة الى جوائز «ابل»، يحصل الطلاب على فرصة الفوز بسيارة «فيات» 500 - موديل 2017، وعلاوة على ذلك، يحصل العملاء على عروض حصرية من شركة «إدفعلي»، وهي شركة خدمات التسوق عبر الإنترنت.