أقوى محرك V12 تم إنتاجه على الإطلاقمع 800 حصان





اختارت فيراري النسخة السابعة والثمانين من معرض جنيف الدولي للسيارات لتعرض للمرة الأولى سيارة البرلينيتا الجديدة بمحرك 12 أسطوانة، وهي سيارة «812 سوبر فاست» 812 Super fast، سيارة فيراري الأسرع والأقوى في تاريخ العلامة العريق.

وتبشر 812 Super fast ببروز عصر جديد في تاريخ سيارات فيراري بمحرك 12 أسطوانة، معولة بذلك على الإرث والتاريخ العريقين اللذين خلفتهما سيارتا «أف 12 بيرلينيتا» و«أف 12 تي دي أف»، وتستهدف هذه السيارة العملاء الذين ينشدون طراز فيراري الأقوى والأكثر حصرية بين سيارات فيراري، وهي سيارة رياضية لا تساوم على أي ناحية من نواحي القيادة، فتمنح قيادة مشوقة على الطرقات وعلى الحلبة على حد سواء، لكنها مريحة بما فيه الكفاية لتخول مالكها نيل تجربة ممتعة في شتى ظروف القيادة.

وتستعين 812 Super fast بمحرك جديد من 12 أسطوانة بشكل V سعة 6.5 ليترات يولد 800 حصان، لتشكل بذلك المرجع الذي يجب أن تحتذي به السيارات في فئة السيارات الرياضية بمحرك بوضعية أمامية وسطية. وتولد السيارة هذه الطاقة الحصانية الضخمة عند سرعة دوران تبلغ 8500 دورة في الدقيقة، فتحظى بذلك بطاقة محددة تبلغ 123 حصانا/ ليتر.

وهذه أرقام تعجز أي سيارة بمحرك بوضعية أمامية وسطية أنتجت للطرقات العادية عن منافسته وتحرص على منح الأداء الأقصى الممتع الذي لطالما شكل ميزة انفردت فيها سيارات فيراري V12 بتاريخها المجيد.

وتبرز قوة المحرك أكثر فأكثر بفضل صوت جبار غني يولده العادم الذي يستفيد من قوة الصوت العارمة التي تعطيها سعة المحرك الإضافية.

ويبلغ العزم الأقصى 718 نيوتن متر عند سرعة 7000 دورة في الدقيقة، ويتاح 80% من هذا العزم ابتداء من سرعة 3500 دورة في الدقيقة، فتتحسن بذلك قدرة القيادة والتسارع حتى عند سرعات دوران منخفضة.

وتضم 812 Super fast ناقل حركة بقابض مزدوج يحتوي على نسب تعشيق محددة تتضافر مع سرعات التعشيق الأقصر (صعودا أم نزولا على حد سواء) لتأمين استجابة محسنة لدواسة الوقود.

وتم تصميم سيارة 812 Super fast في مركز «فيراري ستايلينغ» للتصميم، وهو تصميم يعيد تحديد ماهية سيارات فيراري بمحرك V12 بوضعية أمامية وسطية، فيبرز أداء السيارة الباهر من خلال خطوط وأبعاد رياضية للغاية.

فعند النظر إلى السيارة من الجانب تتراءى 812 Super fast كسيارة أنيقة من سيارات الفاستباك ذات القسم الخلفي المائل، من خلال تصميم يقسم السيارة إلى قسمين (two-box design) مع قسم خلفي مرتفع يذكر بسيارة فيراري «365 جي تي بي 4» 365 GTB4 الرائعة التي ظهرت عام 1969.

ويعطي تصميم الجانبين الخلفيين الانطباع بأن قسم السيارة الخلفي قصير، ويطغى عليهما قوسا عجلات بارزان بوضوح يضفيان على السيارة طابع القوة والحدة اللذين يؤمنهما محرك V12 الجبار.

أما في القسم الخلفي، فتبرز المصابيح الخلفية الدائرية الأربعة بالشكل التقليدي الذي لطالما اعتمدته فيراري تصميما يتمحور حول الخطوط الأفقية ويعطي السيارة طلة عريضة مهيبة تعطي الانطباع بأن الجناح والمقصورة على علو أقل مما هما عليه.

ونالت مقصورة 812 Super fast عملية تغيير لتتناسب مع الشكل الخارجي ذي الطابع الحاد مع المحافظة على الراحة الكبيرة والمساحة الرحبة فيها اللتين لطالما اتسمت بهما سيارات البرلينيتا بمحرك V12 بوضعية أمامية وسطية من فيراري.

وباتت المقصورة تتحلى بطابع أكثر رياضية تبدو فيه العناصر الأساسية وكأنها تطفو، ما يعطي الانطباع بأنها مقصورة تنتمي لسيارة سباق أصيلة ولسيارة أساسها الرقي والفخامة أيضا. وتلتف لوحة العدادات الأفقية حول فتحات الهواء لمنح طلة راقية بانحناءات بارزة.