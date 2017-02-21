وقعت شركة الاتحاد للطيران الهندسية اتفاقية مع الخطوط الجوية الكينية لتنفيذ فحوص إلزامية على أسطولها من طراز بوينغ 787-8، ويأتي ذلك في إطار برنامج الاندماج لأحدث الإضافات إلى أسطول الشركة.

ومن المقرر أن تبدأ أولى الفحوص الستة المنتظمة من الفئة «C» على طائرة بوينغ 787 هذا الشهر، وسيتم إجراء الفحص الأخير في شهر أكتوبر من عام 2017.

كما تخطط الشركة أيضا إلى إجراء عدد من التعديلات بشأن المنتجات وتحسين الموثوقية على الأنظمة والأجزاء خلال فحوص الصيانة الثقيلة تلك. وبهذه المناسبة، أفاد جيف ويلكنسون، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للطيران الهندسية: يسرنا أن ندعم الخطوط الجوية الكينية في تعزيز أداء أسطولها وبناء خبرتها الفنية عبر توسيع قدرات الصيانة الثقيلة لطائرات بوينغ 787.

ومن جهته، أفاد مارتن هاينز، مدير الشؤون الفنية في الخطوط الجوية الكينية: سوف نستغل هذه الفرصة لتطوير وإعادة تجهيز بعض أقسامنا الفنية التي ستكون حاضرة في الموقع للإشراف على جميع الأعمال التي يتم القيام بها. كما تفتح هذه الاتفاقية الباب أمام فرص تعاون أخرى بما في ذلك برامج التدريب.

وأضاف قائلا: لدينا برامج صيانة مستمرة بشأن الفحوص الصغيرة والكبيرة على امتداد الأساطيل الأخرى التابعة لنا، والتي من المقرر أن يتم إتمامها جميعا داخل مرفق الصيانة الخاص بنا.