النادي الصحي سيوفر خدمات متنوعة للصحة والجمال





أعلنت شركة العقارات المتحدة (URC) عن توقيع اتفاقية لافتتاح ناد صحي (Spa) في مشروع العبدلي مول ما بين الشركة التابعة لها في الأردن، شركة العقارات المتحدة - الأردن ومجموعة العدناني.

ويغطي النادي الصحي المخصص للنساء 929 مترا مربعا وسيتم تشغيله تحت علامة ذات سبعة نجوم «Gaia Cocoon» والتي تعد واحدة من أكبر مراكز التجميل ذات 7 نجوم لمجموعة العدناني في عمان الأردن.

وسيوفر النادي الصحي خدمات متنوعة للصحة وجمال المرأة بما في ذلك العناية بالبشرة وخدمات المكياج والشعر والجسم والعلاجات مختلفة تحت إدارة فريق معتمد دوليا من المختصين.

وصرح أحمد قاسم، نائب الرئيس التنفيذي لشركة العقارات المتحدة: «نحن سعداء بشراكتنا مع مجموعة العدناني التي تعد شركة رائدة في مجالها ومبتكره في خدماتها.

لطالما كانت استراتيجية شركة العقارات المتحدة على المدى الطويل تأسيس شراكات استراتيجية في كل من البلدان التي نعمل بها وتعد هذه الاتفاقية التزام آخر لتقديم تجارب استثنائية لعملائنا في مشروع العبدلي مول. نحن نسعى جاهدين لوضع معايير جديدة في مجال التسوق للسوق المحلي وبتوقيعنا لإنشاء منتجع صحي ذي سبع نجوم، سنقوم بتوفير تجربة متكاملة للتسوق».

ويعتبر مشروع العبدلي مول المشروع الأول من نوعه في منطقة العبدلي الجديدة في عمان ويتمتع بتصميم مبتكر يشمل قاعة مطاعم في الهواء الطلق ومجمع سينما يحتوي على تسع شاشات ومطاعم ومقاه وسوبر ماركت، ويعد مشروعا متكاملا رائدا في مجاله يضم فوق الـ 111 من العناصر الترفيهية والتجارية بتصميم متميز.