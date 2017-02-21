الأداء الشهري لـ 36 صندوقاً أقل من مؤشرات السوق الثلاثة

حاملو الوثائق كان لديهم فرص أفضل إذا اشتروا أسهم كويت 15

%6 فقط متوسط ارتفاعات 47 صندوقاً خلال يناير





محمود صبحي

يحتاج الاستثمار في أسواق المال إلى معرفة بالاقتصاد والأوراق المالية وأساسيات التحليل المالي والفني وهو الدافع لكثير من المستثمرين لوضع أموالهم في تصرف المختصين من خلال الصناديق الاستثمارية والمحافظ المالية وبالاطلاع على أداء تلك الصناديق التي يستثمر أغلبها في أسهم البورصة الكويتية خلال شهر يناير الذي شهد فورة البورصة وجنى الجميع أرباحا جيدة خلاله، تظهر علامة استفهام أمام العوائد التي حققها مديرو الصناديق من أصحاب الخبرات والدراسات فأغلب ارتفاعات الصناديق جاءت أقل من أداء مؤشرات السوق الثلاثة والتي تعتبر معيارا حقيقيا (Benchmark) لقياس كفاءة إدارة أصول الصناديق الاستثمارية التي تستثمر في الأسهم.

«الأنباء» رصدت أداء 47 صندوقا استثماريا خلال يناير الماضي، فعلى الرغم من ارتفاع أسعار وثائق 42 صندوقا، فإنه وبالمقارنة بأداء مؤشرات السوق نجد أن هناك صندوقا واحدا وهو صندوق كاب كورب قد ارتفع 20.1% محققا أداء أفضل من المؤشر السعري للسوق الذي ارتفع 18.9% وباقي المؤشرات التي ارتفعت بنسبة أقل خلال نفس الفترة فيما حققت 6 صناديق فقط أداء يفوق المؤشر الوزني الذي ارتفع 12.4% وحقق 11 صندوقا أداء أفضل من المؤشر الوزني الذي ارتفع 11.3% خلال تلك الفترة. وبلغ متوسط أداء كافة الصناديق الـ 47 ارتفاعا بنسبة 6% فقط.

أما الجانب الأكبر من الصناديق بعدد 36 صندوقا فجاء أداؤها خلال يناير أقل من ارتفاعات كافة مؤشرات السوق الثلاثة وفيما انخفضت أسعار وثائق 5 منها لم تتخط ارتفاعات 10 صناديق أكثر من 1% خلال الشهر وهو ما يؤكد أن المساهمين حاملي وثائق تلك الصناديق كان لديهم فرصة استثمارية أفضل بتحقيق عائد شهري يفوق أداء وثائقهم في حال الاستثمار في أسهم مؤشر كويت 15 بنفس أوزان الأسهم (دون احتساب التوزيعات التي تقوم بها بعض الصناديق).

وبمراجعة استثمارات أكثر الصناديق ارتفاعا خلال يناير نجد أن صندوق كاب كورب كان قد استثمر 11% من أصول الصندوق بأسهم شركة عقارات الكويت والتي ارتفعت 33% خلال يناير وتركز ثاني استثمارات الصندوق وبنسبة 10.5% من أصوله في أسهم بيت التمويل الكويتي التي ارتفعت 15% خلال نفس الفترة وجاءت باقي اكبر 5 استثمارات للصندوق في بوبيان للكيماويات بـ 9.8% وأسهم بنك الكويت الدولي بـ 9.5% وأسهم القرين لصناعة الكيماويات البترولية بـ 8.8% من أصوله.

أما أكثر الصناديق انخفاضا فكان صندوق موارد للصناعة والخدمات النفطية والذي تراجعت وثيقته بما نسبته 1.5% خلال تعاملات يناير وتتركز استثمارات الصندوق في أسهم شركات الصناعة والخدمات النفطية المتوافقة وأحكام الشريعة الإسلامية وخلال الشهر الماضي كانت اكبر 5 استثمارات للصندوق جميعها في أسهم مدرجة بالسوقين السعودي والقطري وهي ينبع الوطنية للبتروكيماويات بـ 11.8% والسعودية للكهرباء بـ 11.1% وسابك بـ 10.3% وصناعات قطر بـ 10% والمتقدمة للبتروكيماويات بـ 8.5% من أصوله ولم تتضمن قائمة أكبر استثمارات الصندوق أيا من اسهم قطاعات الصناعة أو النفط والغاز بالسوق الكويتي خلال تلك الفترة.