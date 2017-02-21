معظم الشركات يطرح التوظيف في المناصب المبتدئة والتنسيقية والإدارية



أشار مؤشر فرص عمل الشرق الأوسط الذي أجراه بيت.كوم، أكبر موقع للوظائف في الشرق الأوسط، بالتعاون مع يوجوف، المنظمة الرائدة المتخصصة بأبحاث السوق، الى أن العديد من أصحاب العمل في المنطقة يخططون لتعيين موظفين جدد قريبا. وقد أظهر الاستبيان أن حوالي 7 من كل 10 أصحاب عمل (68%) في الكويت ينوون التوظيف هذا العام. أشار مؤشر فرص عمل الشرق الأوسط الذي أجراه بيت.كوم، أكبر موقع للوظائف في الشرق الأوسط، بالتعاون مع يوجوف، المنظمة الرائدة المتخصصة بأبحاث السوق، الى أن العديد من أصحاب العمل في المنطقة يخططون لتعيين موظفين جدد قريبا. وقد أظهر الاستبيان أن حوالي 7 من كل 10 أصحاب عمل (68%) في الكويت ينوون التوظيف هذا العام.

وصرح أكثر من نصف أصحاب العمل في الكويت (52%) عن نيتهم الأكيدة أو المحتملة بتوظيف أشخاص جدد خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. ومن بين الشركات الكويتية التي تخطط للتوظيف خلال هذه الفترة، عبرت حوالي نصفهن (47%) عن نيتها بتوظيف أشخاص في المناصب المبتدئة، تلتها المناصب التنسيقية (بنسبة 32%)، في حين اعرب 25% من الشركات عن نيتها بالتوظيف في المناصب الإدارية.

من ناحية أخرى، قال معظم المجيبين في الكويت بنيتهم توظيف أشخاص في منصب «مساعد إداري» وذلك بنسبة 15%، بينما عبر 14% عن نيتهم بتوظيف أشخاص في منصب «المسؤول التنفيذي للمبيعات»، و«محاسب» و«مدير مبيعات».

أما بالنسبة لأكثر القطاعات التي تنوي التوظيف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، فقد شملت الضيافة والترفيه والاستجمام، والموارد البشرية، بحسب أكثر من ثلثي المجيبين (67%)، حيث برزت كأكثر القطاعات ذات الإمكانيات التوظيفية يليها قطاع الاستشارات وإدارة الأعمال (بنسبة 57%).

وبرز القطاع الخاص كأكثر القطاعات توظيفا خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، حيث عبرت 54% من الشركات المحلية كبيرة الحجم، و52% من الشركات متعددة الجنسيات، و51% من الشركات الأخرى في القطاع الخاص عن نيتها الأكيدة أو المحتملة بالتوظيف.

وبالنسبة لتوقعات التوظيف المستقبلية، قال أكثر من 68% من أصحاب العمل في الكويت بنيتهم التوظيف خلال العام القادم.

وتواصل شركات القطاع الخاص احتلال المركز الأول لتعيين موظفين جدد في هذا العام، بنسبة 69% من الشركات المحلية كبيرة الحجم، و69% من الشركات الأخرى في القطاع الخاص، و68% من الشركات متعددة الجنسيات، التي صرحت بنيتها الأكيدة أو المحتملة بالتوظيف.

وتجدر الاشارة الى أن حوالي 8 من 10 أصحاب عمل (79%) من المجيبين في الكويت صرحوا بأن شركاتهم قامت بتوظيف أشخاص جدد خلال الأشهر الاثني عشر الماضية.

وتبحث الكثير من الشركات الكويتية عن مرشحين حاصلين على شهادات بكالوريوس/ دراسات عليا في إدارة الأعمال (32%)، تليها شهادات التجارة (بنسبة 26%)، وتكنولوجيا المعلومات (19%) ثم الهندسة (19%). أما بالنسبة لأكثر المهارات طلبا، فقد شملت مهارات التواصل الجيدة باللغتين العربية والإنجليزية، بحسب حوالي ثلاثة أرباع أصحاب العمل في الكويت (74%)، ومهارات العمل ضمن فريق، والتعاون والمرونة، بحسب النصف تقريبا (49%).

وفيما يتعلق بالخبرة، صرح 38% من أصحاب العمل في الكويت بأنهم يبحثون عن أشخاص يتمتعون بخبرة ادارية و30% عن خبرة في مجال المبيعات والتسويق، بينما يبحث 23% منهم عن أشخاص يمتلكون خبرة متوسطة (3 إلى 7 سنوات).