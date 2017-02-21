دخلت شركة السكب الكويتية في عرض بيع أسهم شركة أمريكانا، محققة أرباحا من بيع الأسهم بقيمة 5.7 ملايين دينار.

وأضافت «السكب» في بيان للبورصة، أن المبالغ المحققة من الدخول في عرض بيع الأسهم المقدم من شركة أديبتيو ستظهر في أرباح الشركة عن الربع الأول من العام الحالي.

وتابعت الشركة، أن عملية البيع نتج عنها تحويل 5.57 ملايين دينار من حساب احتياطي التغيير في القيمة العادلة لبيان الدخل، بالإضافة إلى 137.5 ألف دينار.

وأعلنت إديبتيو الإماراتية في 14 فبراير الجاري انتهاء فترة التجميع على عرض الاستحواذ الإلزامي على أسهم أمريكانا، وأن عدد أسهم أمريكانا التي تقدم مالكوها بطلب قبول العرض بلغ 107.07 ملايين سهم، تمثل 26.63% من إجمالي الأسهم المصدرة.

وارتفع سهم الشركة إلى 345 محققا مكاسب 345 فلسا بنسبة 7.2%.