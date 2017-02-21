سليمان:نسعى لتقديم فرص عقارية تلبي احتياجات ورغبات المجتمع.. ومشاريعنا استثمارات واقعية وحقيقية

وندرمان:بريطانيا في طريقها حالياً للتحولإلى سوق عالمي

جوان: «هيروكولانيوم» مشروع مميز في وسطمدينة ليفربول

كاش:«الحبتور سيتي» مدينة متكاملة بإطلالة خلابةعلى قناة دبي المائية





طارق عرابي

عقدت شركة إعمار الشرق الأوسط العقارية مساء أمس الأول الأحد مؤتمرا صحافيا في فندق الجميرا للكشف عن مشاريعها العقارية التي تطرحها في السوق الكويتي.وحضر المؤتمر الصحفي الشيخة فاطمة حمود الصباح رئيس مجلس إدارة الشركة ومحمود عفيفي الرئيس التنفيذي لمجموعة إسكان جلوبل والشيخ عبدالله فهد الصباح ومدحت عادل الوزير المفوض التجاري المصري لدى الكويت ويوسف العميري رئيس بيت الكويت للأعمال الوطنية وأعضاء مجلس إدارة الشركة ومستثمرون ومهتمون عقاريون بالإضافة إلى ممثلين لمطورين عقاريين دوليين تتحالف معهم شركة إعمار الشرق الأوسط.

في البداية رحبت شيرين سليمان الرئيس التنفيذي والشريك في «إعمار الشرق الأوسط» بالحضور وخصت بالشكر الشيخة فاطمة الصباح على دعمها اللامحدود للشركة مما كان له اثر ايجابي في دفع العاملين بها لبذل قصارى الجهد لتقديم الأفضل، ولعضو مجلس إدارة الشركة مساعد الكندري، كما تقدمت كذلك بالشكر لمجموعة إسكان جلوبل لتنظيم المعارض والمؤتمرات الجهة المنظمة للمؤتمر على جهودها المميزة في التنظيم متوجهة بالشكر لمحمود عفيفي على دعمه وتوجيهاته.وانتقلت سليمان بعد ذلك بالحديث عن اختيار الشركة لهذا التوقيت لإطلاق مشاريعها في السوق الكويتي بقولها: اخترنا ان تكون انطلاقتنا في السوق الكويتي مقترنة بمناسبة عزيزة على قلوب الجميع ألا وهي الاعياد الوطنية، وتحدثت سليمان أولا عن الاستثمار العقاري بشكل عام قائلة: يعتبر الاستثمار العقاري على مر السنين هو أفضل استثمار، فـ «أفضل استثمار على الارض هو الارض»، فالاستثمار العقاري آمن ولا تقل قيمته، وبرهن دائما على أن العقار يمرض ولا يموت رغم الاحداث السياسية والتوترات والأزمات.

وأضافت: نسعى في «إعمار الشرق الأوسط» لتقديم فرص عقارية ومشاريع تلبي احتياجات ورغبات المجتمع، ونجتهد لتقديم استثمارات واقعية وحقيقية بكل موثوقية، والسوق العقاري بشكل عام شهد أحداثاً مؤسفة أثرت فيه، ونحن نسعى لطرح وجهة نظر مختلفة تحمل قدرا كبيرا من المصداقية والواقعية وتراعي قوانين التملك العقاري والاستثمار في الدول التي نطرح فيها مشاريعنا بما يضمن حقوق وأموال الملاك والمستثمرين، حيث نطرح مشاريع مأمونة وموثوقة في مناطق منتقاة بدقة تتمتع بالإقبال الكبير وتوفر الخدمات بما يؤهل المالك للاستثمار المستقبلي فيها. وعن الأسواق التي تطرح فيها شركتها مشاريع عقارية قالت: نحن نركز على عدة عوامل قبل دخولنا لأي سوق، حيث نختار دائما أسواقا تكون مستقرة سياسيا واقتصاديا ولديها منظومة قوانين واضحة في مجال التملك العقاري، فالسوق البريطاني الذي نطرح فيه واحدا من أهم وأكبر المشاريع العقارية في مدينة ليفربول كمثال يعتبر من الاسواق الاستثمارية الواعدة التي تتمتع بمصداقية عالية وبمستوى خدمات مصرفية متميزة وبقاعدة معلومات قوية.

وأضافت: السوق التركي يظل من الاسواق التي تتصدر الاستثمار العقاري عالميا وإقليميا وذلك بسبب مناخها الجيد وثقافة شركاتها العقارية المتميزة ووجود تقارب بيننا في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط من حيث العادات والتقاليد والمعتقد وتركيا، والسوق المصري يظل رغم كل الظروف واحدا من الأسواق الواعدة ذات الاستثمارات المجدية.

بعد ذلك قدمت سليمان ممثل الشركة البريطانية المطورة والمالكة لمشروع ليفربول سام وندرمان الذي تحدث عن السوق البريطاني والمشروع بقوله: يتمتع السوق البريطاني بالعديد من المميزات والمغريات الاستثمارية، وتحكمه منظومة قانونية واضحة ودقيقة، والسوق البريطاني الآن بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي استفاد من عدة ايجابيات لهذا الخروج، والحكومة البريطانية تحركت خلال الفترة القليلة الماضية بعد الاستفتاء على الخروج من منطقة اليورو وعقدت اتفاقيات ثنائية مع عدة دول حول العالم، وبريطانيا في طريقها حاليا للتحول إلى سوق عالمي.

وأضاف: الكثافة السكانية في بريطانيا كما هو معلوم مرتفعة، وتتزايد بشكل مطرد سنويا مما يعني وجود طلب مرتفع ومتزايد على العقار باستخداماته المختلفة وكل هذه عوامل تشجع على الاستثمار العقاري في بريطانيا، ونحن كمطورين عقاريين ندقق في عدة نقاط قبل الانخراط في أي استثمار عقاري من حيث أمن وسلامة الاستثمار وجدواه الاقتصادية.

وتحدث وندرمان عن المنظومة القانونية التي تحكم التملك العقاري في بريطانيا وعن أنواع الضرائب المفروضة على العقار والتي قال إنها أربعة أنواع، أحدها عند الشراء وثانيها ضريبة الدخل في حال الاستثمار والثالثة على رأس المال والرابعة على الاستشارات، وقال: نحن نقوم بكل الأعمال الاستشارية والتطويرية لمشاريعنا وتربطنا بـ «أعمار الشرق الأوسط» اتفاقيات استراتيجية.

بعد ذلك تحدثت السيدة جوان مديرة مبيعات الشركة البريطانية المالكة والمطورة للمشروع عن وصف المشروع بقولها: نطرح اليوم واحدا من المشاريع المتميزة في واحدة من المدن البريطانية وهي مدينة ليفربول التي تعتبر العاصمة الثانية لبريطانيا، وتتميز مدينة ليفربول باقتصادها القوي الذي يحتل مكانة مهمة بين اقتصادات مدن المملكة الأخرى، ويعتمد هذا الاقتصاد على عدة قطاعات وهي الصناعة، الخدمات، السياحة، التعليم، الصحة، التمويل، التأمين ووسائل الإعلام، وتلعب السياحة دورا مهما في زيادة الدخل، حيث يفد إليها السياح من مختلف دول العالم للتمتع بمعالمها المختلفة مثل حدائق فيكتوريا، والحي الثقافي، المنطقة التجارية وغيرها.

وأضافت: حيث نطرح مشروع هيروكولانيوم في موقع مميز على الطريق المباشر الذي يقودك إلى وسط المدينة، وهو مشروع تطويري خلاب بالقرب من نهر ميرسي ويتمتع باطلالة بحرية رائعة وعلى مقربة من ساحل يرل وغير بعيد من الجبال الويلزية ذات الطبيعة الخلابة، ويتمتع «هيركولانيوم» أيضا بإطلالة مذهلة على ليفربول مارينا، حيث ترسو العديد من القوارب الصغيرة واليخوت، ويقع هيركولانيوم على الطريق المباشر إلى وسط المدينة وفي قلب ليفربول النابض بالحياة والمطاعم والمسارح وصالات الموسيقى ودور السينما وبالقرب من مركز التسوق والمقاهي.

وعن وصف المشروع، قالت: يتكون المشروع من 119 غرفة بمساحات مختلفة، حيث يضم Herculaneum Quay خليطا من شقق ذات غرفة - غرفتين وثلاث غرف نوم مع ميزة اضافية وهي أحواض سباحة خاصة وثلاثة مستويات لمواقف السيارات تحت الأرض، وتحتوي جميع الغرف على نوافذ من الأرض إلى السقف لضمان الحصول على أفضل إطلالات على النهر والمدينة، كما توجد بلكونات لمعظم الشقق، بالإضافة إلى حدائق سطح وتتوافر الحراسة والأمن على مدار الـ 24 ساعة.

بعد ذلك تحدث محمد حسن مدير مبيعات شركة «إعمار الشرق الأوسط عن المشروعات التي تطرحها الشركة في جمهورية مصر العربية، وقال: يعتبر السوق المصري من الأسواق التي تتمتع بإقبال وطلب كبير، ويتميز بالثبات والاستقرار وعدم التأثر بالأحداث، والوضع الحالي يشهد طفرة عقارية كبيرة وتوسعات ضخمة في المدن الجديدة وشبكة الطرق، وفي الوقت الراهن فإن قوانين التملك والاستثمار والفروقات في أسعار العملات جميعها تصب في صالح المستثمر.

وأضاف: دخلت «إعمار الشرق الأوسط» إلى السوق المصري عبر مطور عقاري له اسمه وتاريخه الممتد عبر السنين ما يعتبر عاملا اضافيا يعزز الثقة لدى المستثمر، فقمنا بعقد شراكة استراتيجية مع شركة وادي دجلة المعروفة عالميا.

وعن «وادي دجلة» قال: شركة وادي دجلة للتنمية العقارية من شركات التطوير العقاري المتكاملة، والتي تم تأسيسها عام 2005، وهي احدى الشركات التابعة لشركة وادي دجلة القابضة، وتتميز وادي دجلة للتنمية العقارية بنموذج أعمالها الناجح، حيث تعمل في العديد من قطاعات التطوير العقاري، بما في ذلك المجتمعات السكنية والمنتجعات، بالإضافة لدعمها لقطاع مشروعات البنية التحتية.

وأضاف: تبلغ مساحة الأراضي التي في حوزة الشركة حاليا 8 ملايين متر مربع موزعة على 20 مشروعا، منها مشروعات سكنية مثل بيراميدز ووك وريفر ووك، تيجان المعادي وتيجان زهراء المعادي، كانال ريزيدانس، فيكتوريا ريزيدانس، برومينيد أكتوبر، برومينيد معادي، برومينيد نيو كايرو ونيوبوليس، هذا إلى جانب عدد من المنتجعات مثل مارينا وادي دجلة، بلومار الدوم، بلومار السخنة، بلومارهيلز، بلومار سيدي عبدالرحمن، بلومار الغردقة، مورانو ومدى.

وعدد من المشروعات الأخرى في القاهرة الجديدة والسخنة والساحل الشمالي.وأضاف: 8 ملايين متر مربع هي مساحة محفظة وادي دجلة من الأراضي بقيمة تتخطى المليار دولار موزعة على 6 مناطق رئيسية منها القاهرة الجديدة، المعادي، السادس من أكتوبر، العين السخنة، الساحل الشمالي والغردقة، وتستحوذ الشركة على أراض بشرق القاهرة تتجاوز 70% من محفظة أراضيها والتي تبلغ 20 مشروعا.

وانتقل حسن بالحديث عن المشاريع التي تسوقها شركته بقوله: سنستعرض هنا بعض المشاريع التي نسوقها داخل جمهورية مصر العربية، فنحن نسوق 11 مشروعا من مشاريع «وادي دجلة»، ومن أبرز هذه المشاريع مشروع نيوبلس في مدينة المستقبل بالقاهرة الجديدة، والمشروع عبارة عن مدينة متكاملة على مساحة مليوني ونصف متر مربع، كما نطرح مشروع تيجان المعادي الذي هو عبارة عن كمباوند متكامل يحتوي على مساجد وملاعب ومساحات خضراء وصالة ألعاب وغيرها من الخدمات بإدارة فندقية.

وأضاف: كما نطرح كذلك مشروع مورانو العين السخنة والذي هو عبارة عن قرية سياحية بموقع مميز واطلالة مباشرة على البحر، كما نطرح مشروع بلومار سيدي عبدالرحمن الجاهز للتسليم الفوري.

بعد ذلك تحدث أحمد بعجور المالك والمطور للمشاريع التي تطرحها الشركة في محافظة بورصة التركية، حيث قال ان شركته تأسست في عام 2015 برأس مال 3 ملايين ونصف ليرة تركية واستطاعت خلال عام ونصف تطوير 3 مشاريع عقارية ضخمة خلال عام ونصف.

وعن مشروع جوروكلا بوتيك قال: هو مشروع استثماري مميز بالقرب من جامعة جوروكلا، وهو مشروع سكني يتكون من شقق سكنية استثمارية يتم تأجيرها لطلاب الجامعة مدة 9 أشهر من السنة وخلال الصيف يتم تأجيرها للسياح كبديل مغر عن الفنادق والشقق الفندقية ذات الأسعار العالية.

وأضاف: تتكون البناية السكنية في المشروع من 41 وحدة سكنية و6 طوابق مزدوجة على مساحة 1238 مترا مربعا، وأسعار الوحدات تشمل الأثاثات والتسجيل القانوني والخدمات.

بعد ذلك تحدث السيد كاش ممثل شركة الحبتور في دبي المالكة والمطورة لمشروع الحبتور سيتي، الذي هو عبارة عن مدينة متكاملة في موقع متميز يطل على قناة دبي المائية ويتمركز في شارع زايد، والذي هو عبارة عن مجمع سكني وفنادق من أرفع المستويات، ويطل مجمع «الحبتور سيتي» على برج خليفة الذائع الصيت عالميا، ويقع على مسافة قصيرة من مراكز الأعمال المهمة مثل وسط مدينة دبي ومركز دبي المالي العالمي. ويقع المجمع أيضا بمحاذاة العديد من المرافق الترفيهية مثل حديقة الصفا، ومضمار ميدان، وشاطئ الجميرة.

ويتكون مشروع «الحبتور سيتي» من برجين سكنيين من 74 طابقا، وبرج آخر من 40 طابقا.

تضم هذه الأبراج الثلاثة 1460 وحدة سكنية، وتتكون الشقق من غرفة وغرفتين وثلاثة غرف، ويصل العدد في بعضها إلى سبعة غرف، وتضم الأبراج أيضا 11 شقة من فئة «البنتهاوس» التي تتواجد في الطوابق الأخيرة من كل برج، اثنان منهما «في آي بي» فوق منصة من أربعة طوابق، وأكاديمية لتعليم التنس تحتوي على ثمانية ملاعب.

كما يضم المشروع ثلاثة فنادق فخمة بمستوى جودة عالية وخدمة خمسة نجوم.وأضاف كاش: أبراج «الحبتور سيتي» تحمل أسماء بنات خلف أحمد الحبتور مؤسس مجموعة الحبتور: نورة وآمنة وميرة، وتتألف هذه الأبراج من مجموعة متميزة من الشقق الفخمة وشقق اللوفت وأيضا شقق بنتهاوس الفاخرة.