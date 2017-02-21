أظهرت بيانات من شركة إي فستمنت للأبحاث امس أن صناديق الثروة السيادية العالمية سحبت 38 مليار دولار من استثماراتها في أسواق الأسهم والسندات العالمية في 2016، لكن تدفقات الربع الأخير من العام الماضي أظهرت تباطؤا في وتيرة تسييل هذه الاستثمارات.

وتباطأت عمليات تسييل الصناديق السيادية استثماراتها في الأسهم والسندات عبر مديري الصناديق على أساس سنوي لتنخفض من مستواها المسجل في 2015 البالغ 45.7 مليار دولار. وقالت «إي فستمنت» إن معدل البيع انخفض بوتيرة مطردة على مدى عام 2016 مع وصول عمليات البيع في الربع الأخير من العام الماضي إلى 4.9 مليارات دولار انخفاضا من قراءة معدلة بلغت 7.2 مليارات دولار في الربع الثالث.

وارتفعت عمليات تسييل استثمارات الأسهم والسندات إلى مستوى ذروة في الربع الثالث من 2015 لتبلغ 20.1 مليار دولار لكن لم تسجل أي تدفقات صافية داخلة منذ الربع الثاني من 2014. وفقدت صناديق الاستثمار في أسهم الأسواق الناشئة 1.4 مليار دولار.

وتحولت صناديق الاستثمار في أدوات الدخل الثابت والتي جذبت في المجمل صافي تدفقات بقيمة 2.5 مليار دولار في الربع الثالث إلى تسجيل صافي تدفقات خارجية بقيمة 13.5 مليون دولار في الربع الأخير من العام الماضي.