بنسبة تراجع سنوي بلغت 11.5%

طارق عرابي

أظهرت الإحصائية العقارية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل انخفاضا في إجمالي أعداد وقيمة العقارات المتداولة خلال يناير الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، حيث انخفض إجمالي أعداد العقارات المتداولة من 400 عقار في يناير 2016 إلى 387 عقارا في يناير 2017 وبنسبة انخفاض 3.25%، كما انخفضت القيمة الاجمالية للعقارات المتداولة من 222.6 مليونا في يناير 2016 إلى 197 مليونا في يناير 2017 وبنسبة انخفاض بواقع 11.5%.

وكان يناير الماضي قد شهد تداول 240 عقارا سكنيا بقيمة إجمالية 78.3 مليون دينار، مقارنة بـ 250 عقارا في يناير 2016 بلغت قيمتها آنذاك 89.6 مليون دينار، كما شهد يناير 2017 تداول 115 عقارا استثماريا بقيمة 66.7 مليون دينار مقارنة بـ 105 عقارات استثمارية في يناير 2016 بلغت قيمتها 96.2 مليون دينار.

أما على صعيد العقار التجاري، فقد شهد يناير الماضي تداول 13 عقارا تجاريا بقيمة 34.2 مليون دينار مقارنة بـ 5 عقارات في يناير 2016 بلغت قيمتها آنذاك 27.8 مليون دينار، فيما تم تداول عقار حرفي واحد بقيمة 720 ألف دينار في يناير الماضي مقارنة بـ 4 عقارات حرفية في يناير 2016 بلغت قيمتها 2.4 مليون دينار، وعقارين شريط ساحلي بقيمة 11.2 مليون دينار في يناير 2017، فيما لم يشهد يناير 2016 تداول عقارات شريط ساحلي، بينما شهد ذلك الشهر تداول عقار مخازن بقيمة 1.6 مليون دينار.