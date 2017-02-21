أعلنت اليابان أمس ان فائض الكويت التجاري معها سجل ارتفاعا حادا في يناير الماضي بنسبة 112.4% مقارنة بالعام الماضي ليصل الى 49.2 مليار ين (435 مليون دولار) وهو اول ارتفاع له منذ 3 شهور بسبب قوة الصادرات.

وذكرت وزارة المالية اليابانية في تقرير اولي ان فائض الكويت التجاري مع اليابان لايزال متراجعا للسنة التاسعة على التوالي تقريبا. وأوضحت ان اجمالي حجم صادرات الكويت لليابان قفز بنسبة 54.8% على اساس سنوي ليصل الى 63.5 مليار ين (561 مليون دولار) فيما انخفضت واردات الكويت من اليابان للشهر الخامس على التوالي بنسبة 17.7% لتصل الى 14.3 مليار ين (257 مليون دولار).

ووفقا للوزارة زاد فائض منطقة الشرق الأوسط التجاري مع اليابان في الشهر الماضي بنسبة 56.9% ليصل الى 564.2 مليار ين (5 مليارات دولار) اذ ارتفعت صادراتها لليابان بنسبة 28.2% مقارنة بالعام الماضي.

وبينت ان النفط الخام والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال وغيرها من الموارد الطبيعية التي تشكل نسبة 95.7% من اجمالي صادرات المنطقة لليابان ارتفعت بنسبة 30.5%.