قالت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) امس إن الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية تراجع بنسبة 12% خلال عام 2015.

وأوضحت «أوابك» في بيان أمس أن الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية في 2015 وفقا للنشرة الشهرية للمنظمة بلغ نحو 2.4 تريليون دولار مقارنة مع 2.7 تريليون دولار عام 2014.

ولفتت إلى انخفاض ناتج الصناعات الاستخراجية العربية من 9.4 تريليونات دولار في 2014 إلى نحو 5.5 تريليونات دولار في 2015، مبينة أن أداء التجارة العربية البينية خلال 2015 سجل انخفاضا ملحوظا ليبلغ نحو 1.1 تريليون دولار مقابل 1.2 تريليون دولار في 2014.

وعزت هذا الانخفاض إلى انخفاض أسعار النفط الذي انعكس بدوره على معظم المؤشرات الاقتصادية العربية، موضحة أن معظم الدول الأعضاء في «أوابك» تزيد جهودها الرامية لتطوير هيكلها الاقتصادي والانتقال من مرحلة الاقتصاد الريعي الذي يعتمد على الصناعة البترولية كمصدر أحادي للدخل والإنتاج إلى مرحلة تطبيق سياسات اقتصادية أكثر شمولية وتنوعا.

وأشارت «أوابك» إلى أن ذلك يأتي مواكبة للتحولات المتسارعة على صعيد الاقتصاد العالمي وصناعة الطاقة الدولية واقتناعا من الدول الأعضاء بضرورة الاعتماد على مصادر متنوعة للدخل القومي وعدم التركيز على مصدر وحيد وإنماء المصادر الأخرى المؤثرة في الاقتصاد والإيرادات.