ارتفعت أسعار النفط خلال تداولات أمس لكن المكاسب كانت محدودة، في حين يدرس المستثمرون ما إذا كانت الزيادة في عدد الحفارات في الولايات المتحدة والمخزونات القياسية ستقوضان أثر جهود المنتجين لخفض الإنتاج وإعادة التوازن للسوق.

وارتفع مزيج برنت في العقود الآجلة 33 سنتا إلى 56.14 دولارا للبرميل، في حين صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 23 سنتا إلى 53.63 دولارا للبرميل.

وأظهرت بيانات رسمية أن صادرات السعودية من النفط الخام هبطت إلى 8.014 ملايين برميل يوميا في ديسمبر من 8.258 ملايين برميل يوميا في نوفمبر. لكن دلائل على زيادة الإنتاج في الولايات المتحدة حدت من شهية المستثمرين للشراء.



ومنذ بداية الشهر ارتفعت أسعار الخام نحو دولارين. وذكرت بيكر هيوز الجمعة أن شركات الطاقة الأميركية أضافت منصات حفر للأسبوع الخامس على التوالي لتستمر موجة التعافي التي بدأت قبل 9 أشهر مع تفاؤل المستثمرين بالأسعار المرتفعة التي تجاوزت 50 دولارا للبرميل معظم الفترات منذ أواخر نوفمبر.



وقالت غولدمان ساكس في مذكرة بحثية «بافتراض بقاء عدد منصات الحفر الأميركية عند المستويات الحالية نتوقع أن يزيد إنتاج النفط الأميركي بواقع 405 آلاف (برميل يوميا) بين الربع الأخير من 2016 والربع الأخير من 2017».

وأضافت المذكرة أن الإنتاج الأميركي سيرتفع بواقع 130 ألف برميل يوميا في المتوسط في 2017 عنه قبل عام.