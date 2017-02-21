آل ثاني: Ooredoo المالديف تحضر لاكتتاب عام في 2017

6 % نمو قاعدة عملاء الشركة إلى 25 مليون عميل

الانتهاء من إجراءات الاستحواذ على «FASTtelco»

تغطية جميع المناطق المأهولة في الكويت بتقنية LTE

أعلنت الشركة الوطنية للإتصالات المتنقلة (Ooredoo) نتائجها المالية لسنة 2016، حيث بلغ صافي الأرباح العائدة للشركة 46.7 مليون دينار بزيادة قدرها 75% مقارنة بما وصل إليه صافي الأرباح للفترة عينها من عام 2015 إذ بلغ 26.7 مليون دينار، كما بلغت الأرباح المجمعة للسهم الواحد 93 فلسا مقارنة بما وصلت إليه في نفس الفترة من 2015 إذ بلغت 53 فلسا للسهم الواحد.

وقالت الشركة في بيان صحافي أمس: ان مجلس الإدارة رفع توصية إلى الجمعية العمومية بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة بقيمة 85% من القيمة الاسمية للسهم، أي ما يعادل 85 فلسا.

وذكر الشركة أن قاعدة العملاء الموحدة ارتفعت بنسبة 6% إلى 25.2 مليون في نهاية سنة 2016 مقارنة بـ 23.8 مليون في الفترة عينها من سنة 2015، في حين بلغت الإيرادات 706.8 ملايين دينار، مقارنة بما وصلت إليه الإيرادات في الفترة عينها من 2015 إذ بلغت 718.4 مليون دينار، أي ما يمثل انخفاض بلغت نسبته 2%.

وأوضحت أن الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء للعام 2016 بلغ ما مجموعه 240.2 مليون دينار مقارنة بالدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء للفترة عينها من 2015 والذي بلغ 250.2 مليون دينار، ونمت قاعدة عملاء Ooredoo الكويت بنسبة 6% لتصل إلى 25 مليون عميل.

وفي هذا الاطار، قال رئيس مجلس الإدارة الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني: ان «Ooredoo نجحت خلال عام 2016 في تعزيز مركزها القيادي في جميع أسواقها الرئيسية واستطاعت زيادة حجم قاعدة عملائها بنسبة 6% لتتجاوز 25 مليون عميل وحافظت Ooredoo على استقرار الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء عند مستوى 240 مليون دينار للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016.



كما نجحت Ooredoo الكويت في ترسيخ مركزها كشركة ICT رائدة من خلال استحواذها على شركة «فاست تلكو» وهي شركة مزودة لخدمات الإنترنت، حيث إن Ooredoo تستطيع الآن ومن خلال «فاست تلكو» تقديم خدمات النطاق العريض الثابتة وعبر أجهزة الهواتف النقالة.

وسجلت Ooredoo الكويت ارتفاعا بنسبة 5% في إيراداتها وحافظت على مستوى جيد للدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء عند مستوى 51 مليون دينار.

وذكر آل ثاني انه من التطورات الرئيسية التي شهدتها الشركة خلال السنة بدء تشغيل مواقع LTE جديدة خلال 2016 ونجحت في تغطية كافة المناطق المأهولة في الكويت بحلول نهاية 2016. وحققت Ooredoo الجزائر نموا في قاعدة عملائها بنسبة 6% مدعوما بإستراتيجيات تسويقية ناجحة، وتحديث للشبكة والانتشار.

مع إطلاق شبكة الجيل الرابع 4G واستمرار التوسع في شبكة الجيل الثالث 3G، ذكر آل ثاني أن Ooredoo الجزائر نجحت في تغطية جزء كبير من المناطق السكنية المأهولة في نهاية العام.



وانعكس استمرار انخفاض قيمة العملة، إلى جانب التحديات المرتبطة بتباطؤ السياحة على أداء Ooredoo تونس حيث طرأ تراجع طفيف على إيراداتها. لكننا على الرغم من هذه التحديات، استطعنا المحافظة على موقعنا القيادي في السوق وزيادة نمو قاعدة عملائنا بنسبة 6% ليصل إلى 8 ملايين عميل في نهاية 2016، وارتفعت الإيرادات بنسبة 4% بالعملة المحلية.

وتابع آل ثاني بالقول: نجحت Ooredoo المالديف في زيادة إيراداتها بنسبة 33% لتصل إلى 32 مليون دينار، ورافق ذلك نموا كبيرا في الربحية، حيث ارتفع الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 56% ليصل إلى 17 مليون دينار في 2016، وباتت Ooredoo المالديف الآن في وضع قوي يمكنها من الاستمرار في النمو، بينما تعكف حاليا على الإعداد للإدراج العام في سوق الأوراق المالية المحلية خلال سنة 2017.



وكذلك استطاعت الوطنية فلسطين تعزيز حصتها في السوق من خلال نمو قاعدة عملائها بنسبة 10% لتغطي أكثر من ثلاثة أرباع مليون عميل. وحافظت على ربحيتها وحققت إيرادات بلغت 25 مليون دينار للسنة المنتهية في 2016.

وأعلن رئيس مجلس الإدارة عن قرار المجلس برفع توصية إلى الجمعية العمومية بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة بقيمة 85% من القيمة الاسمية للسهم، أي ما يعادل 85 فلسا.

Ooredoo - الكويت

بلغت قاعدة عملاء Ooredoo الكويت 2.3 مليون عميل في نهاية سنة 2016 أي بزيادة 3% عن العام السابق. وقد بلغت إيرادات سنة 2016 ما مجموعه 197.8 مليون دينار بارتفاع 5% بالمقارنة بالفترة عينها من 2015 إذ بلغت الإيرادات 188.1 مليون دينار. أما الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء فقد بلغ 51.0 مليون دينار في مقابل الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء للفترة ذاتها من سنة 2015 الذي بلغ 51.3 مليون دينار.

Ooredoo ـ تونس

بلغت قاعدة عملاء Ooredoo تونس في نهاية سنة 2016 على 8 ملايين عميل أي ارتفاع 6% بالمقارنة بالفترة عينها من العام 2015. واستمر الوضع الأمني في تونس بالتأثير على الاقتصاد وعلى النتائج بالدينار بسبب انخفاض قيمة الدينار التونسي.



وبلغت إيرادات 2016 ما قيمته 142.3 مليون دينار مقارنة بإيرادات الفترة ذاتها من 2015 التي بلغت 149.0 مليون دينار. ومع ذلك ارتفعت الإيرادات 4% بالعملة المحلية. وبلغ الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 57.0 مليون دينار مقارنة بـ 61.6 مليون دينار للفترة ذاتها من العام السابق.

Ooredoo ـ الجزائر

بلغت قاعدة عملاء Ooredoo بالجزائر 13.8 مليون عميل في نهاية 2016 بزيادة 6% مقارنة بالفترة عينها من العام الماضي.



وقد انخفض الدينار الجزائري بشكل كبير مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي مما أثر بشكل كبير بالنتائج المعلن عنها بالدينار. وبلغت الإيرادات في 2016 مبلغ 309.8 ملايين دينار مقارنة بإيرادات بلغت 332.5 مليون دينار للفترة ذاتها من 2015.



وارتفعت الإيرادات بالدينار الجزائري بشكل طفيف بنسبة +1%. وبلغ الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء في 2016 ما مجموعه 108.5 ملايين دينار، بانخفاض 11% عن 121.8 مليون دينار للفترة عينها من 2015.

الوطنية - فلسطين

بلغت قاعدة عملاء الوطنية فلسطين 800 ألف في نهاية 2016 بزيادة 10% عن الفترة عينها من 2015. وبلغت الإيرادات لسنة 2016 ما مجموعه 25.4 مليون دينار، أي بزيادة 2% مقارنة بالإيرادات التي بلغت 25.1 مليون دينار للفترة عينها من 2015.



وبلغ الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 6.6 مليون دينار مقارنة بالدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء في 2015 والذي بلغ 6.5 ملايين دينار.

Ooredoo ـ المالديف

في نهاية عام 2016 بلغت قاعدة العملاء الإجمالية لـ Ooredoo المالديف 400 ألف بزيادة 14% عن الفترة عينها من 2015. وبلغت الإيرادات لسنة 2016 ما مقداره 31.6 مليون دينار بزيادة 33% مقارنة بـ 23.8 مليون دينار للفترة عينها من 2015.



وبلغ الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 17.1 مليون دينار في 2016 بارتفاع 56% مقارنة بالدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء الذي بلغ 11.0 مليون دينار في الفترة عينها من 2015.