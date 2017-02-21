تعهد وزير المالية الألماني فولفجانج شيوبله بمحاربة أي شكل من أشكال الحماية التجارية قائلا: إن حروب الرسوم الجمركية مآلها الفشل في عالم تسوده العولمة، ورفض شيوبله أيضا الانتقادات الموجهة للفائض الكبير في التجارة والمعاملات الجارية لألمانيا، مؤكدا على وجهة نظره بأن سعر صرف اليورو منخفض بشكل كبير، وقال شيوبله لأعضاء اتحاد أصحاب الأعمال البلجيكي في بروكسل «في عالم تسوده العولمة لن تنجح الحماية الاقتصادية العالمية، سنحارب أي إجراءات حماية»

وحثت المفوضية الأوروبية والولايات المتحدة ألمانيا على زيادة الطلب المحلي والواردات للمساهمة في الحد من الاختلالات الاقتصادية العالمية وتحفيز النمو العالمي بما في ذلك النمو في منطقة اليورو.

وفيما يتعلق بالتصويت البريطاني لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي قال شيوبله إن لديه شعورا بأن بعض مسؤولي الحكومة البريطانية بدأوا يدركون مدى صعوبة محادثات الانفصال.