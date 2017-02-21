اظهرت بيانات اسبانية رسمية نمو الصادرات الاسبانية بنسبة 1.7% خلال عام 2016 المنقضي إلى 254.53 مليار يورو محققة بذلك أعلى مستوى تاريخي في البلاد.

وذكرت وزارة الاقتصاد الاسبانية في بيان ان الصادرات الاسبانية سجلت أفضل نمو في منطقة اليورو وفي الاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي، مشيرة إلى تراجع الواردات بالمقابل بنسبة 0.4 خلال العام الماضي مستقرة عند 273.28 مليار يورو.

وأضافت الوزارة أن معدل تغطية الصادرات للواردات بلغ 93.1% مقارنة بنسبة 91.2% المسجلة في عام 2015، لافتا إلى انه يمثل ثاني أفضل معدل تغطية منذ بدء سلسلة الإحصاءات التاريخية في 1971 بعد المعدل التاريخي الذي سجلته في عام 2013 عند 93.6%.