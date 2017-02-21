قالت وزارة النفط العراقية في بيان إن العراق وإيران وقعا مذكرة تفاهم لدراسة بناء خط أنابيب لتصدير النفط الخام من حقول كركوك بشمال العراق عبر إيران، وذكرت الوزارة أن الاتفاق الذي وقعه وزيرا نفط البلدين في بغداد يدعو إلى تشكيل لجان لحل خلاف على حقول نفط مشتركة ودراسة نقل الخام العراقي إلى مصفاة عبادان الإيرانية.

وسيساعد خط الأنابيب العراق على تنويع مسارات صادراته من خام كركوك وتقليص اعتماده على نقله عبر إقليم كردستان، وتوترت العلاقات بين بغداد وسلطات كردستان التي تسيطر على مسار خط الأنابيب الحالي الممتد من كركوك إلى ميناء جيهان التركي المطل على البحر المتوسط.

وتوقفت إمدادات خام كركوك عدة أشهر في العام الماضي بسبب الخلاف بين الحكومة العراقية والأكراد على حصتهم في الإيرادات النفطية الوطنية والموازنة.

وقال وزير النفط العراقي جبار علي اللعيبي إنه اتفق أيضا مع نظيره الإيراني بيغن زنغنه الذي يزور العراق على «تنسيق المواقف في منظمة أوپيك لتحقيق التوازن المطلوب في الأسواق النفطية العالمية وبما يدعم أسعار النفط»، والعراق وإيران هما ثاني وثالث أكبر منتجي النفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوپيك) بعد السعودية، وينتج العراق ويصدر معظم خامه من الجنوب.