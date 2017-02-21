اعلن صندوق الانقاذ المالي للاتحاد الاوروبي الدائم (آلية الاستقرار الاوروبي) انه تلقى سداد قرض ملياري يورو من الحكومة اليونانية.

وذكر المدير التنفيذي لآلية الاستقرار الأوروبي كلاوس ريغلينغ في بيان، ان الدفع الفوري لليونان يظهر انها شريك موثوق به، ويدل على سير عملية اعادة هيكلة القطاع المصرفي اليوناني بشكل جيد، مضيفا ان الصندوق سيستمر في العمل جنبا الى جنب مع اليونان خلال الفترة المتبقية من البرنامج.

ودفع الصندوق الاوروبي قيمة 5.4 مليارات يورو كحصة من برنامج المساعدة الثالث لليونان، وذلك لإعادة رسملة البنك الوطني اليوناني، اضافة الى بنك بيرايوس اليوناني، وتم اقتطاع القيمة من اجمالي الحصة 25 مليار يور، لإعادة رسملة البنوك اليونانية مدرجة من ضمن برنامج المساعدة.

وكان الشرط لموافقة اعادة الرسملة للبنك الوطني اليوناني هو بيع شركته الفرعية فاينانس بنك (الذراع التركية لبنك اليونان)، واستخدام عائداته لتسديد حصة عملية اعادة الرسملة.

ويشار الى انه لدى صندوق انقاذ الاتحاد الاوروبي الذي تم انشاؤه في لوكسمبورغ عام 2012 التفويض للحفاظ على الاستقرار المالي في منطقة اليورو من خلال تقديم مساعدات مالية جيدة للدول الأعضاء التي تواجه مشاكل تمويل حادة.