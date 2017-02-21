أحمد مغربي

كشفت مصادر نفطية مسؤولة لـ «الأنباء» أن مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية وافق أمس على مشروع المرحلة الثانية لتطوير الغاز الحر في الكويت بقيمة تزيد على مليار دينار، مشيرة إلى أن المنشآت الخاصة بالمشروع التابع لشركة نفط الكويت سوف تدخل الخدمة رسميا في أغسطس 2022 وبطاقة إنتاجية تبلغ 590 مليون قدم مكعبة.

وقالت المصادر إن الاجتماع الذي عقد برئاسة وزير النفط ووزير الكهرباء والماء عصام المرزوق قد أقر المواصفات الخاصة بمشروع الغاز الحر الذي تم اعتماده كمنشآت دائمة.

وذكرت «مؤسسة البترول» أن المجلس اعتمد الميزانية التشغيلية والرأسمالية لشركة البترول العالمية للسنة المالية 2017 /2018، كما ناقش إجراءات خطة التعاقب الوظيفي لشاغلي الوظائف القيادية في القطاع النفطي وإجراءات تنفيذها.