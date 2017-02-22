الجائزة الكبرى سيارة شفروليه تراكس الجديدة 2017

مع الإقبال الذي تشهده حملة قطع الغيار الأصلية، أجرت شفروليه الغانم، أحد أكبر موزعي قطع الغيار الأصلية من جنرال موتورز، السحب الثاني بتاريخ 16 فبراير2017 بإشراف وزارة التجارة وبحضور عدد كبير من مسؤولي الشركة والعملاء حيث تم الإعلان عن أسماء الفائزين وتسليمهم جوائزهم القيمة (آيفون 7) بانتظار موعد السحب الكبير للفوز بالجائزة الكبرى وهي سيارة شفروليه تراكس الجديدة موديل 2017.

وما زالت الفرصة أمام الجميع لدخول السحب حيث يمكن للعملاء الآن عند قيامهم بأي عملية شراء بقيمة 25 د.ك أن يحصلوا على 4 فرص لدخول السحب الثالث.

ويستمر هذا العرض حتى 17 مارس 2017 حيث يحصل العملاء على فرص عديدة للفوز بجوائز قيمة. وأتاح هذا العرض الفوز في 30 جهاز آيفون 7 في 3 سحوبات منفصلة جرى الأول منها في 17 يناير 2017 وجرى السحب الثاني في 16 فبراير 2017. أما السحب الثالث على الجائزة الكبرى شفروليه تراكس 2017، فسيكون في 20 مارس 2017.

وباعتبارها موزعا معتمدا لجنرال موتورز في الكويت، فإن شفروليه الغانم تقدم لعملائها أجود قطع الغيار المعتمدة والأصلية والموثوقة عالميا لتعزيز سلامة الركاب وكذلك المحافظة على أداء السيارة ومدة استخدامها وعمرها.

وتتميز مخازن قطع الغيار في شفروليه الغانم بأنها مصممة وفق المعايير العالمية للجودة من حيث المساحة والتكييف مع تطبيق أحدث الأنظمة في عملية التوريد لضمان حصول العملاء على ما يطلبونه بسرعة، إضافة لتسهيل عملية توزيع قطع الغيار على جميع المحلات المعتمدة.