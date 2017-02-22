في إطار الاحتفالات بالأعياد الوطنية للكويت، قامت الشركة الكويتية لتعليم قيادة السيارات (كي أم سي) بإضاءة مقرها الرئيســــي في منطقة الشويخ وتزيينه بألوان علم الكويت.

وبهذه المناسبة، قال مدير العلاقات العامة والحكومية في الشركة صقر الرشود إن الكويت ترتدي في الأعياد الوطنية ثوب الفرح والسرور احتفالا بها كونها تمثل مناسبة تاريخية سعيدة لكل مواطن، وإن المظاهر الاحتفالية التي تشهدها البلاد تعبر عن انتماء الشعب لوطنه والتأكيد على ولائهم والتفافهم حول قيادتهم السياسية، وعلى رأسها صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد قائد الإنسانية، وذكر الرشود أن ما يميز الاحتفالات بالأعياد الوطنية وجود العديد من الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية والعروض خاصة العسكرية التي تعكس انطباعا جميلا في ذاكرة الكويتيين والمقيمين.

وقال إن الشركة تحرص على مدى عقدين على الريادة والتميز في مجال تعليم القيادة وتعتبر بمنزلة مؤسسة للثقة والسلامة والكفاءة المهنية بما تمتلكه من أحدث الأنظمة والتقنيات وما تقدمه من مجموعة من الدورات التدريبية العامة والمتخصصة على جميع المركبات المختلفة والعمل تحت شعار «السلامة هي أولويتنا»، مشددا على حرص الشركة على تشجيع عملائها على تطوير سلوكيات القيادة والتركيز على وسائل التوعية المرورية والالتزام بأساليب السلامة المرورية.