الشركة قدمت مجموعة من الخدمات التي تركز على العملاء والعروض المميزة

تواصل شركة عبدالمحسن عبدالعزيز البابطين (AABC)، الوكيل المعتمد لسيارات رينو في الكويت، رعايتها الناجحة لفعاليات النسخة الثامنة عشرة من مهرجان «هلا فبراير»، الذي تشهده الكويت سنويا على مدار شهر فبراير، والذي يتخلله إقامة مجموعة من الأنشطة الترفيهية، بمشاركة كبيرة من المواطنين والمقيمين والزوار من مختلف دول مجلس التعاون.

وبالتزامن مع هذه الاحتفالات أقيمت فعاليات مختلفة في عدد من المجمعات حيث قام الحضور بالمشاركة وأتيحت الفرصة أمامهم للدخول في السحوبات المرافقة للفوز بسيارة «رينو كابتشر» والتي كانت من نصيب كل من: حصة العازمي، ويوسف الخشاوي.

وجاءت رعاية «رينو البابطين» لهذا الحدث الضخم لهذا العام، انطلاقا من مسؤوليتها الاجتماعية، ولتأكيد التزامها تجاه الكويت وأهمية هذا الحدث واحتفالا بالعيد الوطني وعيد التحرير.

وخلال هذه الرعاية، شاركت «رينو البابطين» في حفل افتتاح المهرجان، بحضور المئات من الزوار في شارع سالم المبارك، احد أقدم وأشهر الطرق في الكويت.

كما استعرضت الشركة خلال الاحتفالات، أحدث موديلات رينو المميزة ذات الشعبية وهي السيدان الفخمة «تاليسمان»، وأجدد موديل في عائلة رينو «كوليوس»، والسيارة ذات الشكل الجذاب والأكثر شهرة «كابتشر».

كما شاركت «رينو البابطين» في رعاية بطولة هلا فبراير للفروسية، pde فاز بالمركز الأول الفارس علي الخرافي بسيارة «رينو كابتشر». وأقيمت هذه البطولة على مدار يومين في مركز الفروسية الكويتي، على هامش احتفالات «هلا فبراير»، إذ حصل الحضور على الفرصة للتفاعل مع موظفيها وتجربة السيارات مباشرة.

واشتملت مشاركة «رينو البابطين» في الاحتفالات المحلية الرئيسية، على تقديم مجموعة من الخدمات التي تركز على العملاء والعروض المميزة، مشددة على أنها تسعى جاهدة لتظل واحدة من العلامات التجارية للسيارات الأكثر إثارة للإعجاب والثقة في الكويت.