عبده: منتجاتنا تناسب الباحثين عن فرص ذات عوائد مجدية ومخاطر محدودة

أعلنت شركة آمار سيتي عن مشاركتها في معرض العقارات الكويتية والدولية الحدث العقاري الأكبر والأبرز في الكويت على الإطلاق ومن تنظيم شركة إكسبو سيتي لتنظيم المعارض والمؤتمرات خلال الفترة من 5 إلى 8 مارس المقبل في الريجنسي.

وقال مدير المبيعات بالشركة محمد عبده ان «آمار سيتي» بدأت مؤخرا بتملك عمارات استثمارية في ألمانيا قابلة للتحويل إلى شقق فندقية، حيث من المقرر أن يتم طرح هذه الوحدات على المستثمرين من خلال حصص مستقلة بسعر 2000 دينار للحصة الواحدة، وبعائد سنوي وقدره 14%، على أن يتم التخارج من هذه الحصص بعد 3 سنوات من التملك.

وأشار إلى أن هذه المنتجات تعتبر مناسبة جدا للأوضاع الحالية التي يبحث فيها المستثمر عن فرص ذات عوائد مجدية ومخاطر محدودة، ولاسيما في ظل تراجع العديد من الأسواق والأدوات الاستثمارية الاخرى عن تحقيق العوائد المرجوة في ظل تقلبات الأسواق الحالية. وأكد عبده أن «آمار سيتي» مستمرة في طرح مشاريعها العقارية في ألمانيا وتركيا، حيث تواصل تسويق مشروعها في منطقة «بهشاشهير» في اسطنبول، وهو عبارة عن مشروع سكني ضخم سيتم تسليمه على ثلاث مراحل ويعتبر اونور بارك لايف من أجمل المشاريع في مدينة بهشة شاهير في اسطنبول الأوروبية الذي يعطي هيكلا معماريا جديدا لاسطنبول وذلك بفضل التصميم العصري الذي يعكس مفهوم الراحة والرفاهية ويبعد عن اكباتي مول 500 متر.

وقال عبده إن الشركة تطرح مجموعة من المشاريع الجديدة في مدينة «طرابزون» التي أصبحت تشهد توجها كبيرا يفوق التوجه على كل المدن التركية الأخرى، وذلك لما تمتاز به طرابزون من مناخ وطبيعة ومواقع سياحية، فضلا عن إطلالتها على البحر الاسود من جهة وقربها من جورجيا من الجهة الاخرى، مؤكدا في الوقت ذاته أن أسعار العقارات في طرابزون أرخص كثيرا من أسعار اسطنبول.

وأوضح أن «آمار سيتي» وبالتحالف مع شريكها AKS في طرابزون، فإنها تقدم للعملاء عوائد على الاستثمار العقاري هناك بواقع 25%، حيث يتم توثيق هذا البند ضمن عقود العملاء.

وحول أحدث مشاريع الشركة في طرابزون كشف عبده عن طرح مشروع «اكيازي تاورز» المؤلف من 3 بلوكات بإطلالة مباشرة على البحر وبقرب من ستاد طرابزون الجديد وعلى بعد 8 كيلومترات من قلب المدينة و15 كيلو من المطار، وأيضا مشروع اخر وهو «ان بارك» المؤلف من 2 بلوك بإطلالة مباشرة على البحر حيث يبعد عن المدينة 5 كيلومترات ويبعد دقائق عن اكبر مراكز التسوق في مدينة طرابزون وذلك بعد نجاح الشركة بالتحالف مع شركة AKS في تسليم وثائق العملاء في مشروع «بيرلاند 1001»، وتسليم مشروع «سفير بروجكت» بالكامل (800 شقة)، فيما تم تسليم عملاء مشروعي «أكوا مارين» و«أكوامارين بلاتينيوم» منتصف العام 2016 وبحسب الخطة الموضوعة لذلك.

أما على صعيد السوق الالماني، فقال عبده ان «آمار سيتي» نجحت في دخول أغلب المدن الألمانية، حيث أصبحت تسوق مشاريع في كل من «مانهاين»، «كارلس لوتن»، «بيرنسنز»، «ناين كوشن»، «جيلزن كوشن»، بالإضافة إلى مشاريع في «ديزلدورف» و«إيسن»، وديسبورغ «وفبرتال»، حيث تقوم الشركة بشراء عمارات ومن ثم إعادة تجديدها وتأثيثها، ومن ثم تأجيرها لصالح المستثمرين مع توزيع عوائد سنوية ثابتة بواقع 12% لكل عميل من عملاء الشركة.