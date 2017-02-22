الزيادة تأتي لاستيعاب النمو الكبير في أعداد المسافرين بين دبي والكويت خلال فترة الأعياد

احتفاء بالعيد الوطنــي الـ 56 للكويت وعيد التحرير اعلنت «فلاي دبي» انها سترفع من عدد رحلاتها بين دبي والكويت بواقع 14 رحلة لتصل الى 24 رحلة إضافية خلال الفترة من 22-27 فبراير الجاري.

وتأتي زيادة عدد الرحلات خلال هذه الفترة لاستيعاب النمو الكبير في اعداد المسافرين بين دبي والكويت خلال فترة عطلة اليوم الوطني للكويت الشقيقة.

وتوفر فلاي دبي جدول رحلات مرنا للمسافرين الكويتيين او المواطنين من دولة الامارات الراغبين في حضور احتفالات الكويت بعيدها الوطني الـ 56.

وبهذه المناسبة قال غيث الغيث الرئيس التنفيذي لفلاي دبي: نتقدم بأحر التهاني لإخوتنا في الكويت الشقيقة بهذه المناسبة السعيدة والعزيزة ليس فقط على قلوب الكويتيين بل على قلوب جميع مواطني دول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة عموما ونتمنى للشقيقة الكويت السلام والازدهار.

وتسير فلاي دبي رحلاتها من مبنى الشيخ سعد العبدالله في مطار الكويت الدولي منذ عام 2013 والذي يوفر تسهيلات كبير للمسافرين تقلل من طوابير الانتظار سواء بالنسبة لإنجاز اجراءات السفر او كاونترات الجوازات وتمنح المسافرين تجربة سفر مميزة.

وتنصح فلاي دبي عملاءها من المسافرين خلال هذه الفترة الوصول بوقت مبكر للمطار وقبل 3 ساعات على موعد الرحلة تجنبا للازدحام المتوقع خلال هذه الفترة التي تتزامن مع عطلة نهاية الاسبوع التي تشهد دوما حركة سفر كثيفة.

كما تطلب الناقلة من مسافريها التأكد من الوزن المسموح بالنسبة لحقائبهم وخاصة ركاب الدرجة الاقتصادية.

وقال سودير سريداران نائب الرئيس للشؤون التجارية لمنطقة دول مجلس التعاون وشبه القارة الهندية وأفريقيا ان الكويت تعد احد الاسواق الحيوية بالنسبة لفلاي دبي ونحن ملتزمون بتوفير مزيد من الخيارات للمسافرين بين الامارات والكويت سواء على الدرجة الاقتصادية او الاعمال، مشيرا الى ان خدماتنا العالية وجدول رحلاتنا المرن والقيمة الكبيرة لما ينفقه المسافر ما زالت تحظى برضى ركابنا.

وتوفر الناقلة اكثر من 1000 ساعة من الترفيه عبر نظام الترفيه الفائز بالعديد من الجوائز العالمية والذي يحتوي على خيارات واسعة من الأفلام العربية والهندية والعالمية اضافة الى تشكيلة من البرامج التلفزيونية والاذاعية فضلا عن الالعاب.

وجميع هذه الخدمات متوفرة مجانا على درجة رجال الاعمال ويمكن لمسافري الدرجة الاقتصادية شراءها مقابل اسعار ملائمة بالإضافة الى حجز مقاعد ذات مساحة اكبر للقدمين بأسعار ملائمة.

كما توفر فلاي دبي لمسافريها خيارات متنوعة لقضاء عطلاتهم ضمن شبكة وجهاتها المتنوعة عبر دبي مثل بانكوك والمالديف وسريلانكا وتركيا وزنجبار وغيرها.

ومن خلال الاشتراك في برنامج الولاء «OPEN» تمنح الناقلة مسافريها فرصة لكسب النقاط مع كل رحلة يقومون بها مع فلاي دبي.

ويمكن استخدام هذه النقاط لحجز الرحلات او ترفيع درجة السفر او شراء خيارات اضافية في الرحلة في اي وقت وعلى جميع الوجهات.