العريان: المشروع يوفر وحدات بمساحات مناسبة وقيم إيجارية بسيطة

عبدالرحمن خالد

افتتحت الشركة التجارية العقارية وبالنيابة عن رئيس مجلس إدارتها عبدالفتاح محمد رفيع معرفي متاجر مشروع «اللوبي» الكائن في سيمفوني ستايل مول في منطقة السالمية، وبحضور ممثلي الشركة التجارية العقاريـــة، ومستأجـــري مشروع اللوبي أصحاب المشاريع، بالإضافة إلى أهل الصحافة وشخصيات مؤثرة من عالم التواصل الاجتماعي، وبرعاية ذهبية من شركة بيتك للتأمين التكافلي.

وخلال كلمة الافتتاح، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة الشؤون الإدارية والقانونية في الشركة التجارية العقارية صالح العريان «ان فكرة مشروع اللوبي نابعة من حرص «التجارية» على دورها الحيوي في مجال المسؤولية الاجتماعية والالتزام بالواجب الوطني لتشجيع الشباب أصحاب المشاريع الصغيرة المتميزة، ويهدف إلى توفير فرص استثمار ميسرة للشباب الكويتي لافتتاح مشاريعهم الخاصة وتحقيق طموحاتهم العملية، حيث يتيح لهم الفرصة لمزاولة مختلف نشاطاتهم، من خلال توفير وحدات ومحلات بمساحات مناسبة وبقيم ايجارية بسيطة دون فرض أي مبالغ إضافية».

وأضاف العريان «نتيجة لنجاح فكرة مشروع اللوبي في برج التجارية، فقد تقرر المضي قدما في المرحلة الثانية واليوم (اول من امس) افتتاحها في سيمفوني ستايل مول وقريبا جدا في بوليفارد، حرصا منا على استمرار دعمنا للمشاريع الصغيرة وتأمين فرص جديدة لأبنائنا وبناتنا ولندعوهم للمزيد من المثابرة لتحقيق طموحاتهم وإثبات جدارتهم في شتى المجالات».

وخلال حفل الافتتاح، تم عرض فيديو عن جميع متاجر اللوبي المتواجدة في سيمفوني مول، كما شارك مؤسس الاتحاد الكويتي التنموي والمبادر علي دشتي بنصائح مميزة لأصحاب المشاريع الصغيرة عن أسرار نجاح المشروع الصغير.

كما أعلن أحمد النويف من شركة بيتك للتأمين التكافلي ان الشركة سباقة دائما في تطوير خدماتها التأمينية وطرح كل ما هو جديد في السوق ليناسب متطلبات العملاء، ومن هذا المنطلق بدأت شركة بيتك بدعم اصحاب المشاريع الصغيرة وتقديم استشارات تأمينية مجانية. اضافة الى ذلك، ألقى النويف محاضرة لاصحاب المشاريع الصغيرة عن كيفية دراسة كل مشروع صغير على حسب طبيعة العمل ونوع النشاط ودرجة المخاطر.

واستمتع المتواجدون بعروض مميزة من Owl Group كما تمتع الأطفال خلال الحفل بنشاطات ممتعة من تنظيم جينيس هب (أحد متاجر اللوبي) وليغو.

جدير بالذكر أن الشركة التجارية العقارية تقدم لعملائها برنامج «نخبة التجارية» الخاص بتسويق ودعم متاجر برج التجارية وسيمفوني ستايل مول من خلال توفير العروض والخصومات التي يتم تقديمها من المستأجرين في مختلف مشاريع الشركة التجارية العقارية لحملة البطاقة دون أي تكلفة إضافية عليهم.