المهرجان يقدم لزواره من الكويت مجموعة من الفعاليات والأنشطة في 25 فبراير

يستعد «مهرجان دبي للمأكولات»، الاحتفـــــال السنوي الخاص بفنون الطهو، للانطلاق بنسخته الرابعة مع مجموعة فعاليات أكبر وأفضل من أي وقت مضى، وذلك اعتبارا من 23 فبراير حتى 11 مارس 2017، ليشمل ثلاث عطلات نهاية أسبوع.

ويقدم «المهرجان»، الذي يحمل شعار «تذوق أشهى النكهات»، إلى عشاق ومتذوقي الطعام برنامجا مميزا يتواصل على مدار 17 يوما حافلة بالأنشطة المتنوعة والعروض الترويجية بمشاركة أبرز مشاهير الطهاة، فيما يتوقع أن يشهد الحدث حضورا جماهيريا واسعا من قبل المقيمين والسياح على حد سواء.

ويمكن للعائلات الكويتية التي تزور دبي استكشاف مجموعة من الأنشطة المصممة خصيصا للاحتفال باليوم الوطني الكويتي في 25 فبراير، وتتنوع هذه الأنشطة بين الحفلات الموسيقية لأشهر الفنانين الكويتيين والخليجيين، إلى الفعاليات المتنوعة داخل مراكز التسوق وأماكن أخرى في دبي، لتقديم تجربة لا تنسى في دبي للزوار الكويتيين.

ويقام «كانتين الشاطئ- برعاية اتصالات» في موقعه الجديد على شاطئ «صن ست»، وهو ناد شاطئي لـ«مهرجان دبي للمأكولات»، يسمح بدخوله مجانا، ويقدم لضيوفه احتفالية رائعة تتضمن المأكولات والترفيه والرياضة واللياقة البدنية، والمرح العائلي، طوال فترة إقامة المهرجان.

ومع تضاعف حجمه أربع مرات عن العام الماضي، فسوف يكون «كانتين الشاطئ- برعاية اتصالات»، مركز المهرجان، إذ يوفر للزوار التعرف على المفاهيم المثيرة التي تقدمها المطاعم المحلية، والأطباق الفريدة التي يعدها طهاة شاحنات الطعام، والتجارب الرائعة لتناول المأكولات الراقية على الشاطئ.

ويمثل أسبوع دبي للمطاعم برعاية «ميلي» الفعالية الرئيسية للمهرجان، ويشهد تقديم 15 مطعما من أرقى مطاعم دبي، قوائم حصرية لفترة محدودة مكونة من ثلاثة أطباق بسعر 199 درهما للفرد، وذلك في الفترة الممتدة من 23 فبراير إلى 4 مارس، علما بأن باب الحجز مفتوح حاليا لراغبي المشاركة في الحدث من خلال شريك الحجز الرسمي «راوند مينيو - Roundmenu».

وتقدم حملة «الجواهر الخفية» مجموعة واسعة من المطاعم الشعبية المختلفة بدءا من الأطباق المحلية والخليجية والعربية، مرورا بالمطاعم الآسيوية والهندية والصينية وصولا إلى الأميركية والأوروبية التي تعكس مدى التنوع الغني في المأكولات والأطباق الشهية في دبي.